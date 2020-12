Cote d'Ivoire: Bingerville/Lycée Mamie Houphouët Fêtai - Les parents invités à s' impliquer dans l'encadrement des élèves

Les parents d'élèves du lycée Mamie Houphouët Fêtai sont invités à s'impliquer davantage dans l'encadrement de leurs progénitures.

Cette exhortation a été exprimée par l'ex-proviseure Mme Dao Mabona, à la faveur de la journée d'hommage organisée, ce mercredi 16 décembre au sein dudit lycée à Bingerville. Cette journée organisée à l'initiative de l'amicale des personnels (Amipers) visait à célébrer l'ancienne proviseure admise à faire valoir ses droits à la retraite.

Dans son adresse, cette ancienne professeure d'anglais, a tenu à interpeler les parents sur leurs rôles dans l'encadrement de leurs progénitures. « Vous, parents d'élèves devez jouer votre partition, en appuyant les formateurs. Le lycée ne peut réussir sa mission et continuer de se hisser au plus haut niveau que si vous vous impliquez, que si vous répondez présent », a déclaré l'ancienne dirigeante de cette école d'excellence à l'endroit de ces premiers partenaires de l'école.

Pour ensuite exprimer son infinie gratitude à l'ensemble des personnels et plus singulièrement aux enseignants. « Sans votre affection et votre engagement, je n'aurais pas réussi et nous n'aurions pas non plus obtenu ces très bons taux de réussite au Bac et au Bepc tout le long de ces huit années passées dans cet établissement de jeunes filles », a-t-elle reconnu. Aussi leur a-t-il conseiller de continuer dans cette dynamique qui fait la notoriété de cette école.

Pour Mme Coulibaly Tortia Mariam sa successeure, elle a souhaité le meilleur. " Je formule le voeu que sous votre conduite, ce lycée continue de glaner les lauriers", souhaita-t-elle. La nouvelle proviseure a quant à elle, salué le travail abattu par sa devancière nouvellement retraitée. « Merci Mme Dao pour toute l'abnégation que vous avez mise à la tâche », a-t-elle déclaré. Avant de lui souhaiter une retraite joyeuse et fructueuse sous le regard des chefs des autres établissements secondaires publics de Bingerville.

Cette journée d'hommage a été marquée entre autres, par des témoignages, des slams d'élèves à l'endroit de la nouvelle retraitée et surtout par des remises de présents des personnels et parents d'élèves à cette dame qui a dirigé le lycée Mamie Houphouët Fêtai de 2012 à septembre 2020.

Une correspondance particulière de MF.