Cote d'Ivoire: Secteur de l'Hydraulique/Renforcement de capacités - Le ministre Laurent Tchagba pour une mise à niveau régulière des ressources humaines

Le ministère de l'Hydraulique s'est engagé dans le renforcement de capacités managériales et techniques des acteurs du secteur. Mieux, le premier patron de ce département, Laurent Tchagba veut une administration moderne et performante. C'est ce qui justifie le séminaire ouvert pour la cause, le mardi 15 décembre 2020, au centre des métiers de l'eau, à Abidjan-Yopougon.

Cette formation, qui prend fin ce jeudi 17 décembre 2020, a concerné 60 participants en majorité des directeurs régionaux. Le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba leur a rappelé le diagnostic de la situation du personnel. Selon le ministre Tchagba si son département s'est engagé pour une mise à niveau régulière des ressources humaines, c'est parce que la situation le recommande.

Pour lui, il faut régler au plus vite le nombre insuffisant d'ingénieurs et de cadres intermédiaires dans le domaine de l'hydraulique dont la moyenne d'âge est de 39 ans pour l'ensemble et 54 ans pour les ingénieurs et techniciens.

A cela vient s'ajouter le manque de matériels de travail de certains services et directions. Au cours du séminaire, le ministre a remis du matériel informatique à chacun des directeurs régionaux de son département. « Avec les innovations dans le secteur de l'eau, dira-t-il, il est important de faire régulièrement une mise à niveau des ressources humaines notamment les jeunes ingénieurs et techniciens afin de mener à bien le renforcement des capacités des effectifs en personnel qualifié ».

Dans la première journée Dr Aka Koffi Bernard, conseiller technique du ministre de la fonction publique, a abordé les thèmes « le Management et le travail en équipe dans un Ministère ou une Administration » et « l'organisation du travail dans un Ministère ou une Administration ». Quant à Yoman Simon, directeur des Ressources humaines du ministère de l'hydraulique, il a présenté la situation des effectifs et des besoins en Ressources humaines et traité le thème relatif à « atelier de validation des Ressources humaines de management des équipes »

« Le Dimensionnement des ouvrages d'alimentation en eau Potable », « Le cycle des projets d'alimentation en eau potable », « La présentation du projet inventaire du patrimoine Affermé » et « La formation à l'outil de collecte des données » sont les thèmes abordés au cours de ce séminaire pendant la 2ème journée, le mercredi 16 décembre 2020. Ce sont les formateurs Bouaffou Eugène (Directeur du contrôle, de l'exploitation et du patrimoine), Lathro Yves Bertrand (Chef de cellule inventaire et valorisation du patrimoine) et Koné Oumar (Chef du service gestion et suivi du patrimoine) qui ont eu à charge d'instruire les participants au séminaire. L'objectif étant à travers cette formation de doter le ministère de l'hydraulique d'un personnel qualifié et compétent, capable de répondre aux exigences managériales et techniques de la gestion de l'eau potable. La dernière journée de cette formation, ce jeudi 17 décembre, sera consacrée à des cas pratiques, de visites guidées et tests sur sites.

A noter qu'à l'horizon 2025, le ministère de l'Hydraulique compte assurer la couverture en eau potable à au moins 95% de la population.