Cote d'Ivoire: Sicogi / Patrimoine locatif cédé en 1994 et 1999 - Les acquéreurs de maisons en location simple auront enfin leurs titres fonciers

La Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière (Sicogi), selon son directeur général Bouaké Fofana, veut réparer un tort qu'elle a causé à une bonne partie de ses clients.

En effet, la société d'État a décidé enfin de délivrer les titres de propriété définitifs à ses 32 000 clients qui sont passés du statut de simples locataires à des propriétaires à part entière dans le cadre de la cession du patrimoine locatif de la Sicogi, intervenue en 1994 et en 1999. L'information a été livrée en personne par Bouaké Fofana, le 15 décembre, au siège de la société à Adjamé Mirador, où il a animé à propos une conférence de presse, en présence de ses collaborateurs, des représentants des acquéreurs concernés et des membres du gouvernement.

En effet, aucun des 32 000 locataires occupants des logements cédés en 1994 et 1999 n'est à ce jour entré en possession de son titre foncier, qui lui aurait permis d'user pleinement de son bien ou d'avoir la sécurité juridique lors de la transmission du bien acquis ou encore de mobiliser des ressources sur le marché financier hypothécaire. Ce projet, a précisé Bouaké Fofana, concerne 60 programmes immobiliers répartis à Abidjan, Bouaké et San-Pedro.

« Votre attente, cher acquéreur et client, aura été longue, très longue même. Aujourd'hui, grâce à une initiative louable du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, je peux fièrement me tenir devant vous et affirmer que dans quelques mois, votre statut de propriétaire sans titre sera un vieux souvenir », s'est félicité le directeur général de la Sicogi, Bouaké Fofana. Qui a tenu à rappeler l'importance et de cette initiative.

« On imagine aisément les inquiétudes et les frustrations de ces milliers de ménages devenus propriétaires, mais sans les titres matérialisant leurs droits. Habiter un logement et ne pas être en mesure de fournir les preuves qu'on en est réellement propriétaire est une situation qui peut, en effet, s'avérer embarrassante dans certaines circonstances (...) Le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Hamed Bakayoko, traduisant en action le vœu cher au Président Alassane Ouattara de faire du maximum d'Ivoiriens des propriétaires immobiliers pleins et entiers, ne pouvait pas laisser perdurer cette situation », a-t-il argumenté.

Dans cette opération qui a donc démarré et qui s'étendra sur plusieurs mois, la Sicogi est accompagnée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, du ministère de l'Économie et des Finances, celui en charge du Budget et du Portefeuille de l'État, de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire, de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire et du Consortium d'aménagement techniques et fonciers (Catef) qui assurera la maîtrise d'œuvre technique et financière de l'opération.

Pour le directeur général de la Sicogi, « c'est une autre opération qui s'inscrit dans notre ambition de jouer pleinement notre rôle d'animateur majeur dans tous les segments et métiers du marché immobilier ivoirien. C'est donc une étape importante du processus de normalisation et de consolidation de nos relations avec nos clients ».

Il y a quelques mois, la société d'État a signé son retour sur le marché de l'immobilier après une dizaine d'années de léthargie due à des problèmes d'ordre financier. Elle a relancé plusieurs programmes immobiliers qui étaient à l'arrêt et envisage d'accompagner plus fortement la politique gouvernementale de logements à coût abordable.