Cote d'Ivoire: Musique chrétienne - Marius Psalmiste a dédicacé « Surnaturel »

La "Rose Blanche", à Angré, a accueilli, le 12 décembre, la soirée-dédicace de "Surnaturel", le premier album du chantre Marius Psalmiste. Soutenus par des chantres venus lui témoigner leur amitié, Marius Psalmiste s'est présenté sur scène plus inspiré que jamais.

Il aligné ses titres connus et les inédits tirés de "Surnaturel". Le public, dans une ambiance bon enfant, a exulté et chanté en chœur avec lui. « C'est extraordinaire! Il ne peut qu'en être ainsi avec le Seigneur qui est un Dieu d'ordre et amoureux des choses de qualité », a lancé l'artiste entre deux chants avant d'aboutir à un intermède pour une vente aux enchères du CD, puis d'une série de dédicace.

La chanson et l'adoration reprennent leur droit après cet arrêt jusqu'à la fin de la cérémonie qui aura été un merveilleux moment de partage et d'adoration à la gloire de Dieu.

Pour le chantre Marius Psalmiste, cette dédicace ouvre royalement la voie de sa mission prophétique qui se résume en la vulgarisation de la bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde et à la proclamation de la grandeur et la puissance de Dieu. Kodia Aka Marius, à l'État civil, auteur, compositeur et interprète, est un passionné de musique qui a fait ses armes en 2010 au sein de sa fraternité de prière. C'est là qu'il se rendra compte qu'il est véritablement appelé par le Seigneur pour le servir en tant que Chantre.