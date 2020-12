Cote d'Ivoire: Autosuffisanc en riz - Le ministère de la Promotion de la Riziculture et la FAO signent une convention

Le ministère de la Promotion de la Riziculture s'offre un nouveau partenaire. En effet, le ministère a signé une convention sur le renforcement de capacités et le partage d'expérience pour le développement des chaînes de valeur du riz avec la FAO hier mercredi 16 décembre au Plateau.

Il s'agit d'un projet qui met l'accent sur le renforcement des capacités de formation dans le domaine des chaînes de valeur riz à travers des voyages d'étude, d'atelier... estimé à environ 1 278 265 USD, don du gouvernement coréen.

Dénommée « Renforcement de capacités et partage d'expérience pour le développement des chaînes de valeur du riz par le biais de la coopération Sud-Sud et triangulaire (CSST) », ce partenariat a pour objectif d'améliorer la capacité locale de la Côte d'Ivoire à développer des chaînes de valeur du riz compétitives et inclusives.

Grâce à ce projet mis en œuvre directement par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur une période de 36 mois à compter du mois de juin 2020, la Côte d'Ivoire bénéficiera « d'une assistance des organisations rizicoles coréennes et internationales pour renforcer les capacités des experts nationaux et des instituts nationaux de recherche et de formation » a fait savoir le ministre Gaoussou Touré.

« Premier engagement entre les deux institutions, ledit engagement s'inscrit dans la continuité de l'assistance technique que la FAO apporte à la Côte d'Ivoire à travers les ministères techniques depuis de nombreuses années (... ) », a expliqué Samy Gaiji, représentant de la FAO en Côte d'Ivoire.

Le présent projet fait suite à un autre mis en œuvre de 2015 à 2019 portant sur la même thématique. Il a permis, selon l'expert onusien, de renforcer les capacités commerciales et de gestion des organisations de producteurs, de petites entreprises et des autres acteurs de la chaîne de valeur du riz ; d'acquérir et d'installer deux unités d'étuvage (technologies améliorées d'étuvage GEM) au profit de deux groupements de femmes étuveuses de Gagnoa.

Ceci a eu comme conséquence, l'amélioration de la qualité du paddy et du riz étuvé, la réduction de la pénibilité du travail avec l'utilisation du matériel d'étuvage moderne et l'augmentation du revenu des femmes.

Samy Gaiji a annoncé que dans le cadre de la coopération technique pour le biennium 2020-2021, la FAO dégagera 150.000 dollars US pour le financement d'un projet sur la revitalisation du système semencier du riz en Côte d'Ivoire.