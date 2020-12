Sénégal: Concours national de dissertation - La fondation UBA à la rescousse du français

Il est constaté une baisse de la lecture dans les écoles primaires en Afrique. Un relâchement dû, en partie aux réseaux sociaux. En réponse à cela, la Fondation Uba a procédé, à Dakar, au lancement du concours national de dissertation, ciblant les apprenants du secondaire.

C'est parti pour la 7ème édition du concours national de dissertation, ciblant des élèves du secondaire aux aptitudes rédactionnelles. Ce concours a été officiellement lancé, mardi, au siège de l'institution bancaire, à Dakar. Pour cette présente édition qui touche les 16 académies du territoire national, plus de 10 mille candidats ont manifesté leur intention de participer audit concours. Par cette option, la United Bank For Africa (Uba), à travers sa Fondation entend accompagner le développement socioéconomique des populations, en soutenant les secteurs de l'environnement et de l'éducation.

Considéré comme le premier projet de la Fondation Uba, «le programme Read Africa (l'Afrique qui lit) a pour but de tester les capacités rédactionnelles des élèves du secondaire, en les soumettant à une épreuve de dissertation sur des sujets d'actualité. C'est également l'occasion pour les participants de gagner des bourses d'études pour des universités africaines de renom», souligne un document transmis à la presse. Pour cette présente édition, les apprenants sont appelés à disserter et à soumettre leur copie au plus tard le 22 janvier 2021, sur la thématique suivante: «La pandémie de la Covid-19 a perturbé le monde entier de 2020. Qu'a-t-elle révélé des limites humaines et quel impact a-t-elle eu sur le système éducatif de notre pays? Pour prévenir de tels bouleversements quels seraient les caractéristiques d'une école du futur?

Aïssatou Sy Sow, proviseur du lycée Lamine Guèye et non moins présidente du jury, appréciant fortement l'initiative, a appuyé son mot sur la nécessité de «repenser et d'innover l'éducation», eu égard aux enjeux de l'heure et défis à relever en matière d'enseignement/apprentissage en français pour un meilleur esprit d'entreprenariat. Magnifiant l'engagement d'Uba, Astou Fall, de la Direction de l'enseignement moyen secondaire général (Demsg) au ministère de l'Education nationale affirmera que «la tutelle est prête à accompagner davantage la Fondation dans ce programme».

Aminata Ba, directrice Banque de détail à Uba Sénégal pour sa part, a fait focus sur la culture de l'excellence qui constitue une des valeurs fondamentales d'Uba, à travers son soutien au secteur de l'éducation. «Une initiative destinée à redonner la culture de la lecture aux jeunes élèves africains», soutient-elle.