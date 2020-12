Sénégal: Journée des droits humains 2020 célébrée en mode Covid-19 - Sous le signe de «reconstruire en mieux - défendons les droits de l'homme»

«Après tout, où commencent les droits universels de l'homme? Ils commencent près de chez soi, en des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur aucune carte du monde. (... ) Si dans ces lieux les droits sont dénués de sens, ils n'en auront guère davantage ailleurs. Si chacun ne fait pas preuve du civisme nécessaire pour qu'ils soient respectés dans son entourage, il ne faut pas s'attendre à des progrès à l'échelle du monde.»

Cet extrait du discours d'Eleanor Roosevelt, qui présidait la Commission des droits de l'homme de l'ONU à ses débuts, prononcé le 27 mars 1958, à l'occasion du 10e anniversaire de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est toujours d'actualité, 72 ans après l'adoption de ce document révolutionnaire.

La Journée des droits de l'homme 2020 est célébrée le jeudi 10 décembre, correspondant 72e anniversaire de l'adoption, en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU) de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit d'un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Cette déclaration est la première reconnaissance universelle du fait que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout être humain, qu'ils sont inaliénables et s'appliquent également à tous, que nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droits. Ce document fondateur - traduit dans plus de 500 langues différentes - continue d'être, pour chacun d'entre nous, une source d'inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme. Cette année, du fait de la pandémie de Covid-19 qui continue de secouer le monde, notamment la deuxième vague, il n'y a pas eu beaucoup de bruit autour de la célébration de cette journée.

Le Thème de 2020 est : «Reconstruire en mieux - Défendons les droits de l'homme». Ce thème est lié à la pandémie de Covid-19 et met l'accent sur «la nécessité de reconstruire en mieux, en veillant à ce que les droits de l'homme soient au cœur des efforts de relèvement. Nous n'atteindrons nos objectifs mondiaux communs que si nous sommes capables de créer l'égalité des chances pour tous, de remédier aux échecs qui ont été mis en lumière par la Covid-19 et qui ont favorisé la crise, et d'appliquer les normes relatives aux droits de l'homme pour lutter contre les inégalités, l'exclusion et la discrimination profondément ancrées, systématiques et intergénérationnelles».

En outre, cette journée est l'occasion de «réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la reconstruction du monde auquel nous aspirons, d'insister sur la nécessité d'une solidarité mondiale et de rappeler notre interconnexion et l'humanité que nous partageons en tant qu'êtres humains».