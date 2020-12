Sénégal: Papa Mademba Biteye de Senelec sur les équipements de la centrale de Malicounda - «Avec ces machines, le prix de l'électricité sera beaucoup moins cher»

Le Directeur général de Senelec Papa Mademba Bitèye, a visité hier, mercredi 16 décembre, les équipements de la centrale de 120Mw de Malicounda qui sont arrivés au Port de Dakar. Selon lui, avec l'acquisition de ces nouvelles machines, le prix de l'électricité sera beaucoup moins cher.

«Aujourd'hui, par rapport aux machines que nous avons, le prix de l'électricité sera beaucoup moins cher». Ces propos sont du Directeur général de Senelec, Papa Mademba Bitèye. Il s'exprimait hier, mercredi 16 décembre, lors d'une visite effectuée au port de Dakar pour voir les équipements de la centrale de Malicounda. «Lorsque nous arrivons à baisser ces coûts de production, les charges d'exploitation de Senelec vont baisser. Et, par conséquent, le régulateur (la Commission de régulation du secteur de l'électricité) pourra répercuter ces économies-là au niveau du consommateur. Ce qui va se traduire certainement par une baisse des tarifs. Mais, pour le moment, le plan que nous avons adopté jusqu'à présent constitue à réduire par étape les coûts et les charges d'exploitation que nous avons. Le plus important poste demeure la charge des combustibles et nous y arriverons avec les machines de telles performances», a-t-il fait relevé.

Selon lui, ces moteurs vont participer à la conversion de la production qui sera plus réduite. «Senelec est en train de dérouler son programme de réduction des coûts. Ce programme suppose une bonne maîtrise des coûts de production. Et pour cela, nous devons sélectionner les machines les plus performantes qui sont capables de nous donner les meilleures performances technico-économiques. Aujourd'hui, le gaz est en perspective et Senelec doit prendre toutes les dispositions pour que l'ensemble du parc de production puisse être prêt pour que dès que le first gaz est annoncé, on puisse y arriver», a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le Dg de Senelec a fait savoir que ce programme de réalisation de la centrale de Malicounda rentre dans le cadre de la décentralisation du parc de production de Senelec. Parce que, souligne-t-il, jusqu'à présent, la plupart des centrales sont localisées au niveau de Dakar et de Taïba Ndiaye. «Ces 120 Mw au niveau de Malicounda, nous permettrons de satisfaire la demande en électricité, tout en ayant les meilleurs coûts de production», a-t-il conclu.

Ces équipements réceptionnés par Senelec sont constitués de 7 groupes et 7 alternateurs. Chaque moteur pèse 295 tonnes et chaque alternateur fait 70 tonnes.