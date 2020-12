Togo: « Le problème c'est les employeurs principaux qui s'associent avec des nationaux pour violer les textes »

Y a-t-il eu des avancées ou des reculs par rapport aux conditions de travail dans les mines au Togo, ces deux dernières années ? C'est à cette interrogation qu'a répondu l'une des communications du 1er panel du Forum Solidarité Sociale de Travailleurs du Togo qui se tient à Lomé depuis hier.

Dans son développement, le communicateur, Kodjovi Sédonou, Secrétaire général Adjoint de SYDEMINES (Syndicat Démocratique des Mines) entre autres points abordés a évoqué la question du contrat de travail, de tâcheronnat et de la rémunération même des travailleurs du secteur des mines.

Des explications de celui-ci en réponse aux questions des délégués à cette 7ème édition du FSSTT, il en ressort pour ce qui est du contrat de travail que « le secteur industriel emploie plus de 4000 travailleurs. Près de 60% de ces travailleurs sont exploités par un système de tâcheronnat. La plupart n'ont pas de contrat écrit. Les contrats qui sont écrits sont de pour la plupart des CDD peu importe le caractère durable de l'emploi ». Précision de taille, c'est que pour ce qui est même du tâcheronnat tel que pratiqué dans le secteur des mines, il n'est pas conforme à ce qui est « prévu par la législation du travail ».

Des explications de M. Sédonou, « la pratique ressemble plutôt à la mise à disposition sauf que les emplois en question ne sont pas des emplois temporaires ». Face aux complications que cette pratique de mise à disposition pourrait induire, ces structures sont obligées selon le constat fait d'user de ruse. Ainsi, d'après le communicateur, « certaines sociétés de mises à disposition comme le cas de ETGM à SCANTOGO, dans l'impossibilité de forcer des travailleurs de plus de 5 années de service sans discontinue à signer des CDD, ont fini par signer des CDI de mise à disposition afin de continuer de tirer profit du labeur de pauvres travailleurs. Cette pratique est répandue dans toutes les grandes entreprises ».

Evoquant la règlementation, il ressort toutefois que « le code du travail a bel et bien réglementé le tâcheronnat en ses articles 79 et 80 ». De même, « l'arrêté N°002/MTSS/CAB/DGTLS du 21 janvier 2010 portant réglementation du travail temporaire est aussi pris pour empêcher les dérives du tâcheronnat ». Il est parvenu à la résolution selon laquelle, « le problème c'est les employeurs principaux qui s'associent avec des nationaux pour violer ces textes. C'est aussi l'autorité compétente qui observe et n'arrive pas faire respecter les droits des travailleurs ».

Kodjovi Sédonou se félicite néanmoins de ce que, un « avant-projet de loi du gouvernement de l'ancien premier ministre Klassou K. Sélom, portant code du travail, qualifie cette pratique d'exploitation ou de marchandage des travailleurs ou de la main d'œuvre et l'interdit formellement en son article huitième ». Il salue la grande avancée, en attendant l'adoption du document, et avant d'adresser une interrogation capitale aux syndicats et aux autorités : « qui veillera à l'application stricte de cette disposition ? ».