Angola: Affaire Grecima - Le procès reprend en février

Luanda — Le procès de l'ex-directeur du dissout Bureau pour la revitalisation et l'exécution de la communication institutionnelle et du marketing de l'administration (Grecima), Manuel Rabelais, et son assistant administratif, Hilário Gaspar dos Santos, reprendra le 8 février de l'année prochaine.

Les sessions, qui se déroulent depuis le 9 de ce mois à la Cour suprême, ont été interrompues en raison de l'approche des fêtes de fin d'année (vacances de Noël et du Nouvel An), ainsi que pour des raisons liées à l'activité interne de la Cour.

Les accusés dans l'affaire bien connue Grecima sont accusés de crimes continus de détournement de fonds, de violation des règles d'exécution du budget et de blanchiment d'argent, durant les années 2016 et 2017.

Au cours de cette période, 98 millions 141 mille 672 euros ont été alloués au Grecima pour l'acquisition d'équivalents à Kwanzas, Manuel Rabelais étant accusé d'avoir transformé cet organe en bureau de change, dont les devises étaient échangées à un prix supérieur à la valeur officielle.

Dans l'ordre de prononciation, Manuel Rabelais est accusé d'avoir ouvert une série de comptes dans plusieurs institutions bancaires au nom du Grecima, étant le seul abonné.

Au cours des audiences du procès, l'accusé a expliqué que le Grecima avait envoyé des lettres à la BNA pour faciliter l'acquisition de devises pour le ministère de la Communication sociale et divers médias publics et privés, notamment pour la RNA, la TPA, l'ANGOP, Edições Novembro, la TVZimbo et Semba Comunicações.

Il a fait valoir pour sa défense qu'en réalité, le Grecima n'a utilisé qu'entre 20 et 30 millions d'euros pour remplir sa mission, contrairement à ce qui apparaît dans l'accusation du Ministère Public.

Il a soutenu, en revanche, que sur ce montant, environ 16 millions d'euros ont été transférés à l'étranger, afin de payer des services à plusieurs entreprises, pour sauver l'image de l'Angola à l'étranger.

Il a souligné le travail mené avec Euronews, qui a diffusé pendant deux mois des programmes de sauvetage de l'image du pays dans 14 langues différentes, après avoir été vu, en moyenne, par deux millions de citoyens / jour.

Il a nié avoir utilisé le processus d'achat et de vente de devises effectué par la BNA à des fins personnelles, reconnaissant cependant sa vente à des entreprises jugées appropriées.

Manuel Rabelais a ajouté que le Grecima, afin de se conformer à ses obligations, avait besoin d'une dotation financière estimée entre 90 et 100 millions de dollars par an, des valeurs qu'elle n'a jamais reçues en raison de la crise financière résultant du bas prix du pétrole.

Il a confirmé, ce 5ème jour du procès, qu'il avait effectué la remise volontaire de 30 biens à la Direction nationale des services de recouvrement d'avoirs du Bureau du procureur général de la République (PGR).

Dans le procès, outre les accusés Manuel Rabelais et Hilário Gaspar dos Santos, 14 déposants sont répertoriés.