Angola: La BNA propose l'extinction du CNEF

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) a soumis à l'Assemblée nationale, pour approbation, une proposition de loi prévoyant l'extinction du Conseil national de stabilité financière (CNEF) et la création du Conseil des superviseurs financiers (CSSF).

La BNA justifie cette initiative compte tenu de la nécessité de garantir la solidité du système financier dans un tout.

Elle argumente également sa nécessité, avec l'intégration et l'interdépendance croissantes des différents secteurs de l'activité financière qui nécessitent une plus grande coordination et articulation entre les autorités de tutelle des différents secteurs, afin de permettre la définition d'une stratégie macro-prudentielle.

Créé en vertu de la loi fondamentale sur les institutions financières (article 67 de la loi n ° 12/2015 du 17 juin), le CNEF est coordonné par la ministre des Finances, Vera Daves, et le gouverneur de la Banque centrale, José de Lima Massano, en tant que coordinateur adjoint, qui a présenté le document dans le webinaire promu par Media Rumo.

La mission du CNEF est de faciliter la coordination entre les différents organes de contrôle, en vue de définir et de mettre en œuvre des mécanismes de promotion de la stabilité financière et de prévention des crises systémiques du système financier angolais.

Le Conseil des superviseurs financiers (CSSF) aura comme membres permanents, le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (qui préside), les présidents de l'Agence angolaise de régulation et de surveillance des assurances (ARSEG), de l'organe de surveillance du marché des valeurs mobilières, membres des conseils d'administration des organes de surveillance susmentionnés ayant un champ de supervision.

La BNA deviendra l'autorité responsable de la conduite et de l'exécution de la politique macro-prudentielle, exerçant à cet effet des fonctions d'identification, de suivi et d'évaluation des risques pour la stabilité du système financier.

Il mettra également en œuvre des politiques visant à atteindre cet objectif, à travers l'application de mesures préventives et l'atténuation des risques correspondants.

Participent à des réunions du Conseil comme observateurs et sans droit de vote, des représentants de l'Exécutif, des responsables du domaine financier, et du conseil d'administration de la BNA, avec la responsabilité de la politique macro-prudentielle. Les représentants du Fonds de garantie des dépôts, du Fonds de résolution, des entités de gestion de marché réglementées et des associations représentatives de toutes catégories d'institutions soumises à une surveillance prudentielle sont les autres entités qui participent aux réunions.