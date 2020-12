Angola: La Première Dame promeut le dialogue intergénérationnel

Luanda — La Première Dame, Ana Dias Lourenço, lancera vendredi la plate-forme «Dikota E_6.0», une initiative promue qui vise à améliorer le transfert des connaissances intergénérationnelles et la transmission des valeurs et des connaissances au sein des communautés.

Selon une note du Bureau de la Première Dame parvenue jeudi à l'ANGOP, la plateforme Dikota E_6.0 trouve sa raison d'être dans le fait que l'Angola a subi de profondes transformations de son profil démographique, soulignant la donnée notable d'avoir amélioré l'espérance moyenne de vie de 44 ans en 2014 à 60 ans en 2020.

«Cette réalité, avec toutes ses significations positives, rend impératif la création de programmes et d'actions concrets qui répondent aux besoins et aux désirs des« personnes âgées », en veillant à ce qu'elles restent actives et intégrées dans la société», lit-on dans le document.

Il ajoute que si l'espérance moyenne de vie dans le pays a considérablement augmenté, il est nécessaire de prendre en compte le fait que 67% des Angolais ont moins de 25 ans, et il est fondamental pour la cohésion sociale que soient adoptées des mesures visant l'intégration personnelle et professionnelle de la population jeune dans la communauté.

«Ces résultats rendent indispensable le développement de programmes multisectoriels et intergénérationnels qui favorisent le bien-être et le progrès des Angolais, en particulier des groupes sociaux qui ont le plus besoin d'encouragement pour leur croissance - comme c'est le cas des jeunes - et ceux qui ne devraient pas être exclus ou oubliés malgré la vieillesse», insiste la note.

L'initiative vise à valoriser l'expérience et les connaissances des seniors et, dans le même temps, à explorer les capacités et la maîtrise des jeunes dans les domaines des connaissances, en favorisant un partage avantageux des connaissances entre les deux générations à travers des actions de formation et des programmes de mentorat.