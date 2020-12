Madagascar: Soutien à la prise en charge antirabique

L'appui à la vaccination contre la rage dans le pays fait partie des points saillants de l'accord de financement signé entre l'AFD et l'IPM.

Quarante cinq mille flacons de vaccin antirabique ont été livrés depuis avril et juillet 2020 dans le cadre d'un accord entre l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM). Par ailleurs, un autre accord de financement estimé 1 million d'euros soit 4,5 milliards d'ariary vient d'être signé hier entre l'AFD et l'IPM. Ce financement aidera l'IPM à renforcer sa capacité d'action, alors que ses activités, sa logistique et ses finances ont été fortement touchées par la crise sanitaire. Dix mille personnes vont en bénéficier.

Le projet soutenu par l'AFD dans le cadre de la convention de partenariat couvrira l'achat des vaccins, sérums et consommables médicaux nécessaires à la prise en charge gratuite à Madagascar des personnes exposées potentiellement à la rage et ce à la fois au centre de traitement antirabique d'Antananarivo et dans les trente centres du ministère de la santé publique dans les pays approvisionnés en vaccin par l'IPM. « Depuis des années, l'Institut Pasteur de Q Madagascar achète le vaccin contre la rage et l'utilise dans son centre de traitement antirabique et dans les centres de traitement du ministère de la santé publique. Mais le vaccin contre la rage est de plus en plus cher. Pour 2020 et 2021, le projet contenu dans l'accord consiste à commander le vaccin dont Madagascar a besoin et le recevoir de manière correcte. Ce qui n'est pas toujours simple puisqu'il faut une chaîne de froid et le matériel y afférent», indique le Professeur André Spiegel, directeur de l'IPM.

Extension

Dans la continuité du projet soutenue par l'AFD, une réhabilitation du centre de traitement antirabique sera réalisée. Il s'agit également de financer les travaux d'aménagement et d'extension de locaux de l'unité d'Epidémiologie et de Recherche technique qui conduit des appuis techniques en matière de surveillance épidémiologique des maladies infectieuses. « Par ce nouveau financement, la France, au travers de l'AFD confirme son soutien aux missions de Santé publique conduites par l'IPM et contribue ainsi à la sécurité sanitaire de la population dans une période où ce secteur est particulièrement fragilisé », déclare Yves Guicquéro, directeur de l'agence de l'AFD à Madagascar