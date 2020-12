Madagascar: Technologie - L'accès à l'internet se vulgarise

La mise en place d'un hotspot wifi dans les vingt deux régions de Madagascar a démarré il y a trois mois. La totalité du territoire national sera couverte d'ici noël.

Démocratisation de l'accès à internet. C'est en ce sens que le ministère chargé du Développement numérique accélère l'implantation des bornes wifi qui a débuté à Manakara en octobre dernier. Une cinquantaine de sites du même type est actuellement en cours d'installation dans toute l'île. Outre la promotion d'internet gratuit, le ministère des Postes, Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN) vise la réduction de la fracture numérique, et veut favoriser l'accès aux informations au plus grand nombre et l'optimisation de l'utilisation de l'internet dans le pays, à travers ce projet.

« Le développement de l'ebusiness est également un autre objectif de ce projet. Les bornes wifi pourront être des outils de publication de promotion commerciale et relationnelle pour les opérateurs économiques à Madagascar. Car dans la Grande île, les opérateurs utilisent essentiellement les réseaux sociaux, notamment Facebook qui coûte moins cher aux consommateurs que l'internet, pour tout accès à la promotion en ligne de leurs produits et activités » explique Fenitra Malala Rakotoniaina, directeur de cabinet du MPTDN.

Malgré les avancées technologiques constatées ces dernières années, le taux d'accès à internet reste faible à Madagascar. La Grande île fait partie des vingt-huit pays en Afrique qui ont une faible pénétration d'internet avec un taux de près de 1 0%. Une situation qui devrait légèrement s'améliorer avec l'implantation des zones wifi initiée par le MPTDN.

Renforcement

L'Autorité de régulation des technologies de communication (Artec) note par ailleurs une hausse du volume des abonnés internet à Madagascar, essentiellement les abonnés à internet mobile dont le nombre est 10 fois plus élevé que ceux qui utilisent l'internet fixe. On compte aujourd'hui 2,9 millions d'utilisateurs d'internet mobile à Madagascar, et 29.113 abonnés à internet fixe, selon les chiffres administrés par l'Artec. Ainsi, une trentaine de ces sites où le wifi est en libre accès sont déjà opérationnels. D'ici le 25 Décembre, l'objectif des cinquante bornes sera atteint tandis qu'une centaine d'autres bornes seront installées l'année prochaine pour renforcer le réseau national.

Selon Fenitra Malala Rakotoniaina, « L'idée de la vulgarisation de l'accès à l'internet est loin de concurrencer les petits opérateurs comme les cybercafés tout en incitant les opérateurs FAI (Fournisseur d'accès internet) à améliorer leurs offres de connexion ». D'ailleurs, depuis quelques semaines, les principaux opérateurs s'y mettent en proposant des tarifs réduits de moitié pour les forfaits internet conformément aux recommandations du MPTDN après la validation des droits d'accises à 8%. « Auparavant, j'achetais un forfait de 2 giga octets à 32 000 ariary avec un bonus nuit en prime de 2 giga, aujourd'hui ce même forfait est accessible à hauteur de 12 mais avec un bonus réduit » explique un usager.