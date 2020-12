Madagascar: IRD - Deux chefs de parti non casés

Sur la quinzaine de membres du bureau national de la plateforme « Isika Rehetra Andry Rajoelina », Norbert Ratsirahonana et Soja Jean André semblent avoir été oubliés.

Le leader de Hiaraka Isika, Camille Vital, est ambassadeur à Maurice. Même point de chute à l'extérieur pour le fondateur de Avana, Jean-Louis Robinson, Ambassadeur en Chine. Pour sa part, le numéro Un du MMM, Haja Andrianainarivelo, occupe le poste clé de ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics dans le gouvernement Ntsay Christian où Lalatiana Andriantongarivo de Freedom détient le portefeuille de la Communication et de la Culture. Tinoka Roberto fait aussi partie du gouvernement en qualité de ministre de la Jeunesse et des Sports.

4 descendantes d'Eve. Quant à Alexandre Georget du parti Vert, il était ministre de l'Environnement et du Développement durable avant de quitter l'équipe gouvernementale pour des raisons de santé, croit-on savoir. De son côté, l'homme fort du TGV, Hery Rasoamaromaka est le chef de la Région Analamanga. Sans oublier les quatre descendantes d'Eve, en l'occurrence, Jocelyne Rahelihanta et Lalao Rahantanirina, toutes les deux vice-présidentes de l'Assemblée nationale ; Irmah Naharimamy, députée et ancienne ministre de la Population ; et Aurélie Razafinjato, conseillère spéciale du président de la République. And last but not least, Holder Ramaholimihasy, directeur général des Affaires Politiques.

Quota présidentiel. En somme, sur la quinzaine de membres du bureau national de la plateforme IRD ou « Isika Rehetra Andry Rajoelina », seuls deux chefs de parti ne sont pas jusqu'ici casés. Il s'agit du président national de l'AVI Norbert Lala Ratsirahonana et de celui du Liaraike, Soja Jean André dit Kaleta. Bon nombre d'observateurs estiment qu'ils pourraient faire partie du quota présidentiel au Sénat. Une manière de boucler la boucle pour Norbert Ratsirahonana qui aura fait le tour de presque toutes les institutions puisqu'il était successivement président de la HCC, Premier ministre et chef d'Etat par intérim.

Quant à Kaleta, il a siégé tour à tour dans les travées des deux Chambres du Parlement à Tsimbazaza et Anosikely. Il est aussi passé par Mahazoarivo en qualité de conseiller de plusieurs PM. Bref, les deux chefs de parti membres de la coalition présidentielle ont une grande expérience politique derrière eux, sans être tout à fait des « has been ».