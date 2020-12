Madagascar: Hip-hop - Agrad aligne « Tonga saina »

Agrad, en chef de file du rap new school, signera un nouvel opus bouillonnant

Avec « Tonga saina », en sortie publique dimanche, Agrad s'apprête à envoyer du lourd, probablement le meilleur album hip-hop de l'année. Un rêve de toujours sortir un opus en solo.

En janvier 2019, Agrad sortait « Tonga saina ». « C'était là le déclic. Avant, j'étais fixé sur Gasyploit, c'est-à-dire le studio et la maison. Maintenant, je suis plus intégré dans la société. Comment pourrais-je chanter que je possède ceci ou cela, si derrière chez moi je sais qu'il y a une famille dans le besoin », expose l'artiste. Presque deux ans après, ce dimanche, il va sortir publiquement son nouvel album en solo, en autoproduction, « Mozika fanafody ».

Agrad regarde maintenant la vie au fond des yeux. « Maintenant j'ai un enfant. Il faut penser à lui, montrer le droit chemin. Moi, je le fais avec mes messages en musique », ajoute-t-il. Dans ce disque, le rappeur chante pour donner espoir. Il s'adressera dans l'ensemble des treize titres, intro et outro inclus, aux âmes blessées et aux cœurs déchirés, pour qu'ils relèvent la tête. La chanson éponyme du produit, « Mozika Fanafody » circule depuis un moment sur les réseaux sociaux.

Si de prime abord, le disque signe l'étape de la maturité, Agrad y voit plutôt la continuité. « Avant, c'était les chansons comme : "Lol", on était taquin. Du temps où on était étudiants. Maintenant, je baigne vraiment dans la société, je vois ce que vivent les plus jeunes, alors, l'idée est partie de là. Ça se complète », avance l'un des meilleurs rappeurs de sa génération. Dans l'opus se trouvent des titres déjà diffusés comme « Kofboay », « Aleo handeha » et d'autres. Sans oublier les chansons juste sorties du four.

L'environnement rythmique fait le va-et-vient entre le trap, cher au new school, et le boom bap, le dada de la vieille école. Deux styles causant parfois des guerres de générations. Comme il s'agit d'un album « curatif », Agrad joue alors dans la convergence. « Dans mes textes ego trip, j'ai toujours clamé que je suis le leader de la nouvelle école. Et à travers mon image, mon comportement et ma musique, je le réalise », marque-t-il avec un ton assumé. Le disque sera présenté officiellement dimanche et disponible en magasin dès lundi.