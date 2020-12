Madagascar: Football / Licence C CAF pour entraîneur - Un plateau très relevé

La photo souvenir entre les participants à la formation de licence C CAF d'entraîneur.

La formation des entraîneurs de football de licence CAF a pris fin hier pour 27 stagiaires issus des quatre coins de l'île.

Une fin heureuse avec en toile de fond cette note positive du premier vice-président de la FMF, Victorien Andrianony qui encourageait les nouveaux entraîneurs à prendre leur responsabilité et participer au développement du football dans tous les domaines. Les acquis de ces deux semaines permettront aux stagiaires de devenir des grands acteurs du développement en agissant à la base, formation se plaît à répéter l'instructeur principal, Debon Jean François assistés de deux autres instructeurs en l'occurrence Fidy Andriamampalazasoa et Lemark Andriamahefa ainsi que le Dr Tsihory Andriamanalina pour la partie médicale. Bref, un survol de tout ce qui touche le football allant des fondamentaux aux lois du jeu et à la théorie de l'entraînement.

Cette formation, la dixième du genre avec Mahajanga, affiche un plateau très relevé des anciens joueurs de l'équipe nationale notamment ceux de la CNaPS avec Fenosoa Ratolojanahary, Sõla Noroson Patrick, Tahina Randrianarisoa et Jean Ba Julio Razafimahatratra. Il y avait aussi le gardien de l'ASCUM Robin Rakotonirina mais aussi Robson Hubert de Elgeco Plus.

On notera également la présence de la seule femme du groupe Participa Razafinirina et l'officier de la Gendarmerie, le lieutenant Jean Claude Rakotonirina et l'instructeur des arbitres, anciens Vivien Anivana. Bref, il y avait un vrai passionné qui a facilité la tâche de l'encadrement, reconnaît Solofo Ramarolahy, le coach du beach soccer qui en faisait aussi partie.