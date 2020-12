Madagascar: Maltraitance d'enfant à Soavimasoandro - Le père de famille s'est rendu hier à la police

En milieu de matinée, le père de l'enfant de 11 ans s'est rendu à la police centrale de Tsaralalàna.

Accompagné de son avocat, il est poursuivi pour maltraitance infantile. Vers 16 heures et après l'enquête préliminaire diligentée par la police des mœurs et la protection des mineurs, il a été placé en garde à vue. Il attend son défèrement au parquet dont la date n'a pas été annoncée pour le protéger. C'est une pluie de larmes pour sa famille, notamment sa femme et son enfant adolescent, durant le passage au commissariat central. Dans cette affaire, la police a été saisie par la vidéo partagée par les internautes, montrant le père de famille en train de maltraiter physiquement son enfant.

Une vidéo devenue virale qui a choqué les internautes. Contrairement à ce qui a été annoncé sur les réseaux sociaux, le responsable de l'acte n'a pas été arrêté le même jour à Soavimasoandro. Craignant pour sa vie, il a décidé d'attendre que la situation se calme avant de se rendre en compagnie de son avocat au commissariat de police. « Oui, il y avait maltraitance, mais il faut chercher aussi à comprendre ce qui l'a amené à faire un acte pareil.

L'enfant a écopé d'une mise à pied par son école pour la seconde fois. Ce qui a mené son père, choqué, à cet acte irréfléchi. Il faut savoir que ce dernier souffre d'un problème cardiaque et porte déjà une valve plastique suite à son opération », s'est exprimé Me Santanavalona à la presse. L'avocat dénonce le lynchage de son client par les internautes. « De nos jours, la clameur publique via les réseaux sociaux prend le dessus sur la justice.

Tout le monde est devenu juge et le cas échéant, la présomption d'innocence pourtant disposée par la constitution n'a plus sa valeur », a-t-il expliqué. L'affaire est sur toutes les lèvres et les avis sont quelques fois divisés. Il y a ceux qui sont pour la sanction sévère du père de famille et ceux qui optent pour demander la clémence de la justice en se basant sur l'adage malgache « ny zanaka tiana tsy hitsitsiana rotsa-kazo ».