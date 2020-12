Madagascar: Eddy Ramanirabahoaka diaspora malgache - Pour l'abrogation de la Haute Cour de Justice

Eddy Ramanirabahoaka, membre de la diaspora malgache en France et du Groupe de Réflexion et d'Echanges (GRE), a martelé la nécessité d'ignorer les méfaits historiques et d'éviter les conflits afin de peaufiner un avenir meilleur pour Madagascar.

Il a concédé que le pays a besoin de réconciliation et de l'effacement dans l'esprit de l'ostracisme de l'Etat, caractérisé surtout par la déficience de volonté politique relative à la continuité de l'Etat et la neutralisation des adversaires politiques dont on redoute la puissance ou les ambitions. Madagascar a vécu cette philosophie politique depuis ses 60 ans d'indépendance.

Divergence d'opinions. Il a lancé un appel focalisé sur deux points essentiels : instauration d'un apaisement et acheminement vers un véritable développement. Et ce malgré les dissensions engendrées par la divergence d'opinions et de vues des politiciens malgaches. La réconciliation est destinée surtout aux quatre Présidents de la Républiques élus démocratiquement à Madagascar encore en vie, à savoir Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina et Andry Nirina Rajoelina. Les conflits entre les citoyens malgaches n'ont jamais existé. Ils n'ont pas besoin de réconciliation. Un deuxième round de réunion de concertation uniquement entre ces quatre chefs d'Etat sans immixtion des pays étrangers s'avère nécessaire. La FFKM et le Conseil de Fampihavanam-pirenena (CFM) seront les principaux organisateurs.

Grands dossiers. Les Malgaches sont réputés pour leurs valeurs culturelles, en l'occurrence le concept de « Fahendrena et de Fihavanana ». Les grands dossiers actuellement parvenus à l'Assemblée Nationale concernant les jugements des hautes personnalités au sein de la Haute Cour de Justice (HCJ) ont laissé couler beaucoup d'encre. Pour Eddy Ramanirabahoaka , l'abrogation de la HCJ est une nécessité impérieuse. Et lui d'ajouter que la HCJ pourrait être une source de conflits entre les acteurs politiques. Selon toujours ce membre de GRE, les actes accomplis liés à l'exercice des fonctions des hautes personnalités qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis sont jugés directement par la Cour Suprême ou le Pôle Anti-Corruption (PAC), sans passer par l'Assemblée Nationale. Et ce pour éviter une éventuelle vengeance politique éternelle.

A l'issue de cette concertation, ces quatre chefs d'Etat devraient s'entraider afin que les malgaches puissent vivre dans un climat de paix et jouir la réalisation du Plan pour l'Émergence de Madagascar. Ce membre de la diaspora malgache a remarqué que certains pays qui ont osé faire un saut de l'histoire ont connu de succès et sont devenus des pays émergents.