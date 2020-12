Gambie: Le Journal The Point marque le 29ème Anniversaire de sa création

Le journal The Point, l'un des journaux les plus proéminents et populaires de la Gambie, fête aujourd'hui ses 29 ans depuis sa première apparition. Le journal est jusqu'à ce jour reconnu et apprécié pour sa participation active dans la résolution des problèmes et difficultés des medias Gambiens. Dans la lutte qu'il mène pour la liberté de la presse, le journal a glané cinq prix au niveau international, et ce, en raison de sa volonté et sa détermination à rehausser l'indépendance des medias.

Pap Saine, l'éditeur adjoint du journal The Point, a déclaré que le journal The Point est le seul journal en Gambie à avoir glané cinq prix internationaux.

Crée le 16 Décembre 1991, le journal The Point a été fondé par Pap Saine, Deyda Hydara et Babucarr Gaye, qui n'a travaillé que quatre mois au journal avant de démissionner.

" Je veux saisir cette occasion pour demander au gouvernement de la Gambie de procéder immédiatement à l'arrestation et d'ouvrir une procédure juridique contre toutes les personnes impliquées dans le meurtre du journaliste Deyda Hydara, assassiné le 16 Décembre 2004."

Il a révélé que le Capitaine Malick Jatta, le Major Sanna Manjang et le Sergent Alieu Jeng sont des complices dans le meurtre du journaliste, précisant que le Capitaine Jatta a été arrêté, puis relâché, tandis que le Major Sanna Manjang a quitté le pays et se réfugie en Guinée-Bissau.

" Nous ne pourrons jamais oublier Deyda Hydara car il a été un combattant pour la liberté de la presse et le représentant des sans-voix dans les medias."

Mr Saine a également déclaré que les autorités devraient nommer une route ou une école à la mémoire de Deyda pour sa fermeté et son dévouement au développement national et la promotion de la paix, de l'entente et de la cohésion dans le milieu des medias.

" Je voudrais saisir l'occasion en ce jour anniversaire pour remercier nos collaborateurs et le Conseil d'Administration pour leur dévouement et leur détermination à établir un journal de haut niveau et respecté. Le journal a en effet glané cinq prix internationaux dans son combat pour la liberté de la presse, en Allemagne en 2006, ensuite en Australie en 2010, puis en Afrique du Sud en 2014, et finalement en Zambie et aux Etats Unis."

Il a précisé que le quotidien a une audience plus large et diverse car les journaux sont publiés dans la langue anglaise et française.

Mr Saine a également adressé ses remerciements aux publicitaires et aux abonnes pour leur contribution sans faille a l'éclosion et au développement à long terme du journal car la gestion d'une entreprise médiatique n'est pas une tache aisée.

"Nous sollicitons également l'aide et l'assistance du gouvernement pour les medias privés en termes de financements publics et de formation.

Mr Saine a finalement exprimé sa gratitude et ses remerciements à la famille Hydara pour leur amitié et leur franche et honnête collaboration dans l'administration de cette entreprise.