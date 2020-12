Gambie: "Mon père était mon mentor" se souvient le fils de Deyda Hydara 16 ans après le meurtre de son père

" Depuis la mort de mon père, nous avons remarqué un intérêt croissant des jeunes pour le métier de journaliste" a déclaré Baba Hydara, le fils de Deyda Hydara, l'ancien copropriétaire et rédacteur en chef du journal The Point, en ce jour qui marque le 16 ème anniversaire de sa mort.

Deyda Hydara a été assassiné le 16 Décembre 2004 par les 'junglers', la milice armée de l'ancien Président Yahya Jammeh, pour son combat pour la liberté de la presse et la liberté d'expression.

Pure coïncidence, ce journal a été créé à la même date.

" Je ne dirais pas qu'il est la raison, mais je suis sûr qu'il a joué un rôle important parce que je me souviens qu'il a conseillé et guidé beaucoup de jeunes journalistes à l'époque. Il a non seulement été une source d'inspiration pour les jeunes journalistes, mais il les a également aidés dans leur carrière professionnelle. De même qu'il a assisté d'autres personnes à poursuivre leurs carrières dans d'autres professions."

Mr Hydara, l'actuel éditeur assistant du journal The Point a déclaré que le 16 Décembre de chaque année est considéré comme l'un des jours les plus sombres pour la famille Hydara.

" Cette date nous rappelle la tragédie qui nous a frappé il y a 16 ans."

" Chacun de nous fait face à sa disparition de manière différente. Pour moi, sa disparition a changé le cours de ma vie car elle a été la source principale de motivation dans ma lutte de tous les instants afin que ses assassins soient traduits en justice."

Baba a saisi cette occasion pour encourager et exhorter toute la famille Hydara à rester fermes et déterminés. " Je suis pleinement conscient de la détresse de ce jour pour ma famille et pour les personnes exerçant dans le domaine du journalisme dans ce pays" a-t-il déclaré.

Il a particulièrement parlé de la profession de journaliste. Il a souligné que l'obtention d'un diplôme de journalisme est à la portée de tous de nos jours, mais former, forger, façonner un journaliste compétent, chevronné et intègre nécessite plus que l'obtention d'un diplôme.

Selon Baba, des vétérans et pionniers tels que Deyda (son père), Dixon Colley, Swaebou Conateh, Nana Grey-Johnson, Ba Trawally, Pap Saine, Demba Jawo, Ngange Thomas, Sam Sarr et autres ont tracé la voie, et ce, en vue de permettre le développement et l'épanouissement aujourd'hui du métier de journaliste.

" Ces jeunes journalistes doivent donc apprécier les choses à leur juste valeur et montrer leur reconnaissance car ces braves vétérans ont lutté de toutes leurs forces, et ce, afin de permettre au métier de journaliste d'acquérir ses lettres de noblesse en Gambie."

Concernant l'occasion marquant le 29 ème anniversaire du journal The Point, Baba a déclaré: " J'adresse mes remerciements à tous les fidèles lecteurs et publicitaires qui, depuis la création de cet organe, ont toujours été à nos côtés. J'adresse également mes remerciements à tous nos collaborateurs passés et présents car ils ont fait de cette compagnie ce qu'elle est aujourd'hui. Nous espérons célébrer d'autres anniversaires dans les années à venir."

Mr Hydara a également parlé des difficultés auxquelles les medias en Gambie sont confrontés. Il a particulièrement invoqué les retards de paiement des annonces publicitaires par les publicitaires comme étant un grand obstacle car elles constituent une source importante de revenus.