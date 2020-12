Togo: « 4 milliards de F CFA investis en 27 ans », d'après le Médecin Chef, Dr Kombaté

« La RSE dans la localité minière de Kpémé Hahotoé : Quelle contribution réelle des entreprises, au développement local, quelles contraintes et quelles perspectives ? Cas de la SNPT », c'est le thème de l'une des communications qui ont meublé le 3ème panel de la 7ème édition du FSSTT (Forum Solidarité Sociale des Travailleurs du Togo).

D'après la communication de Dr Kombaté, Médecin Chef à la SNPT (Société Nouvelle des Phosphates du Togo), durant cette période allant de 1990 à 2017, cette société d'extraction minière qui opère à Hahotoé dans le Vo et à Kpémé dans la préfecture des Lacs aura investi en tout 4 milliards de F cfa. Entre autres activités financées par cette société et qui rentrent dans le cadre de la RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise), il a cité des projets d'électrification, de construction de forage, de château d'eau, d'Unité de soin périphérique, de bâtiments scolaires et de table-bancs, d'aménagement de pistes et voies d'accès...

Cette enveloppe est-elle importante ou non, comparativement au Chiffre d'affaires que cette société aurait fait durant cette période précitée ou non ? A chacun d'apprécier et d'apporter son propre jugement.

Toutefois, une des questions qui sont revenues durant les débats portait sur la démarche qui a conduit à la réalisation de ces pratiques de la RSE, si elle tient compte de l'avis des communautés ou les met à contribution. « Je ne dirai pas que les communautés sont associées ou non, mais il y a un comité présidé par le préfet de Vo qui gère toute situation conflictuelle », a répondu en substance le conférencier.