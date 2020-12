Algérie: Début des travaux de la Conférence nationale sur le médiateur de la République

Alger — Les travaux de la Conférence nationale sur le médiateur de la République, ont débuté jeudi au Centre international des Conférences (CIC) Abdelatif Rehal à Alger, sous le slogan "le médiateur de la République...missions et perspectives".

La cérémonie d'ouverture de cette conférence, organisée par l'instance du médiateur de la République, en présence des Conseillers du président de la République, Abdelhafid Allahoum et Nazih Berramdane, ainsi que du ministre d'état, médiateur de la République, Karim Younes, outre un nombre de membres du gouvernement, de représentants d'instances, de secteurs et de la société civile et des experts.

Cette rencontre, première du genre vise, selon les organisateurs, à "définir le concept de médiation de la République et les modes de son action ainsi que les domaines de son intervention, pour la prise en charge des différentes préoccupations des citoyens et des requêtes, en coordination et collaboration avec l'instance du médiateur de la République, et des différents départements ministériels et autorités locales".

Ladite conférence tend également à mettre en avant les efforts de l'Etat pour l'amélioration du service public, l'éradication de la bureaucratie et de toute forme d'exclusion et de marginalisation, étant donné que l'instance de médiateur de la République est l'une de ses principaux mécanismes.

Elle a pour objectif "de rappeler et affirmer le contenu de l'instruction du Premier ministre donnée aux membres du gouvernement et walis en vue d'assurer un plus haut niveau de coordination et de coopération entre les services du médiateur de la République.