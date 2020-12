Cote d'Ivoire: Emploi et Protection sociale - Abinan présente un budget-programmes de près de 40 milliards de Fcfa

Une dotation budgétaire de 39 221 131 786 F cfa, dont 22 709 379 642 Fcfa pour les biens, services, transferts et investissements et 16 511 752 144 Fcfa pour les salaires et abonnements. C'est le besoin en ressources financières qu'a exprimé Pascal Kouakou Abinan pour la mise en œuvre, en 2021, des missions assignées au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale (Meps).

Le ministre a défendu son budget-programme, le 10 décembre dernier, devant le Sénat à Yamoussoukro. Pascal Kouakou Abinan a expliqué aux sénateurs que cette programmation budgétaire tient compte des défis et des objectifs à court et moyen termes du Meps. Notamment pour la mise en œuvre d'activités ponctuelles ou routinières.

« Au titre de l'Emploi, les perspectives qui accompagnent les initiatives déjà entreprises se résument en la mise en œuvre des idées forces ci-après : faire la promotion d'emplois décents et productifs au profit des femmes et des personnes en situation de handicap, renforcer le système d'information sur le marché du travail et intensifier les initiatives de création d'emplois », a énuméré le porteur de la politique gouvernementale de l'Emploi et de la Protection sociale.

En ce qui concerne le travail, Pascal Abinan a mis en avant le renforcement de la réglementation du travail, l'élaboration d'un mécanisme d'intervention de l'inspecteur du travail en milieu informel. Il a également évoqué la vulgarisation sur tout le territoire national du contrôle de la réglementation en santé et sécurité au travail et l'accélération de la mise en œuvre du Système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire (Sosteci).

A propos de la Protection sociale, l'émissaire du gouvernement a insisté sur la nécessité de la mise en place du Régime social des travailleurs indépendants, de l'opérationnalisation du Régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État et de l'intensification de la stratégie de prise en charge des personnes âgées.

Kouakou Abinan a, par ailleurs, communiqué sur l'ambition de son département de procéder à la réforme du statut de l'Institut national de formation sociale (Infs) et de ses curricula de formation, puis de redynamiser le dispositif d'intervention de la protection sociale.