Egypte: L'accord de libre-échange avec les pays de l'UEEA en tête des priorités du gouvernement

L'accord de libre-échange entre l'Egypte et les pays de l'Union économique eurasiatique (UEEA) est l'une des plus importantes priorités du gouvernement dans l'actuelle phase, a indiqué la ministre du Commerce et de l'Industrie Névine Gamea.

La signature de cet accord est soutenue par le président Abdel Fattah Al-Sissi et les dirigeants de l'UEEA, afin de renforcer les échanges commerciaux et les investissements conjoints, a indiqué Mme Gamea lors de son entretien avec le ministre du Commerce de l'UEEA Andrey Slepnev actuellement en visite au Caire pour préparer le 4e round des négociations de l'accord de libre-échange prévu dans le premier trimestre de l'an prochain à Moscou.

Un grand progrès a été réalisé dans les négociations lors des derniers rounds, a souligné Mme Gamea, affirmant que cet accord contribuera à renforcer la coopération commerciale et industrielle et les projets d'investissements conjoints, en sus d'échanger les expériences, les technologies et le soutien technique.

Les pays membres de l'UEEA (la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan) représentent une importante porte d'entrée des exportations égyptiennes vers les marchés des pays du centre et du nord de l'Asie et de l'Europe, a-t-elle dit, affirmant que l'Egypte est un axe principal pour l'entrée des exportations des pays de l'UEEA vers les pays arabes et africains.

De son côté, M. Slepnev a salué le rôle pionnier et axial joué par l'Egypte dans le continent africain, affirmant l'attachement des pays de l'UEAA de renforcer la coopération économique avec les pays africains pour tirer profit des potentiels économiques africains.