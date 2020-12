Ile Maurice: Promotion - les bonnes nouvelles de Vinod Seegum pour des instituteurs

De bonnes nouvelles ! C'est ce qu'a apporté Vinod Seegum, président de la Government Teachers Union (GTU), aux enseignants d'arabe et de kreol morisien, voire des support educators, lors d'une conférence de presse à Port-Louis, ce jeudi 17 décembre.

Introduit dans les années 80 avec 30 enseignants, on ne compte que trois Deputy Head Teachers (DHT) pour la langue arabe dans le primaire. Les autres langues orientales comptent, elles, un nombre important de DHT. À savoir, 87 pour le hindi, 43 pour l'ourdou, 24 pour le tamil, 13 pour le télougou et finalement 9 pour le marathi. «C'est aberrant que le nombre d'enseignants d'arabe soit passé de trente à cent, mais qu'il n'y ait toujours que trois DHT. Ce nombre va connaître une hausse peut-être avant la fin de l'année. C'est une anomalie criarde qui sera corrigée», laisse entendre Vinod Seegum.

Quant à l'enseignement du kreol morisien introduit dans nos écoles en 2012, il n'y a pas de DHT, d'assistant supervisor et de supervisor. «On était en discussion avec le ministère de l'Éducation, à ce propos, depuis belle lurette. Il y aura bientôt la nomination de DHT et d'inspecteurs pour cette matière. Rappelons que les premiers recrutements pour le kreol morisien ont été faits en 2015. Trois ans plus tôt, on nous avait demandé des enseignants mainstream pour enseigner cette matière, et on avait dépêché 200 enseignants. Ce sont eux les pionniers», affirme le président de la GTU.

Mise à niveau des enseignants

Cela dit, si dans le cas des enseignants d'arabe, le nombre de DHT va grimper graduellement étant donné que le poste existe déjà, les choses seront différentes pour leurs homologues du kreol morisien. «La GTU et le ministère de l'Éducation iront déposer ensemble devant le Pay Research Bureau (PRB) à cet effet. De son côté, le ministère de tutelle a déjà écrit au PRB alors qu'on a, pour notre part, évoqué la question dans un document adressé à ladite instance», indique Vinod Seegum.

Ce dernier a, par ailleurs, annoncé que les support educators vont bientôt entamer un diploma in education au Mauritius Institute of Education, afin d'être au même niveau que les autres enseignants du primaire. «Il ne faut pas qu'il y ait de la frustration dans aucun secteur. Encore moins dans le secteur de l'enseignement où ce sont des enfants innocents qui vont en faire les frais. Kan elefan lager, lerb ki kraze», a-t-il fait ressortir.

Vinod Seegum a également demandé au gouvernement de trouver une formule pour payer les congés de maladie non-utilisés. «C'est un droit acquis. Beaucoup de fonctionnaires attendent cet argent pour pouvoir réaliser des projets. Le gouvernement doit faire un effort en vue d'effectuer ce paiement. Cela peut se faire même en deux ou trois tranches,» propose-t-il.

Le président de la GTU a aussi demandé à l'État de mettre un terme au suspense lié à la date de la publication du rapport du PRB. «Et que celui-ci prenne effet à partir de janvier 2020 car cela va faire une différence en ce qu'il s'agit du lump sum et de la pension des fonctionnaires qui vont à la retraite,» a-t-il expliqué.