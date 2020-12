Ile Maurice: Consommation - Planteurs et exportateurs dépassés par la surabondance d'ananas

Les planteurs et exportateurs d'ananas sont unanimes : 2020 a été une année catastrophique, voire l'une des pires qu'ils aient connues. Ils ont enregistré des pertes conséquentes par rapport au Covid-19. À tel point que certains planteurs ont même délaissé leurs exploitations.

«C'est la première fois que je fais face à une telle situation. Il y a eu un tel refoulement sur le marché local que j'ai dû abandonner plus de 50 % de ma récolte dans mon champ. Ti ena tro boukou zanana, li pa ti pé alé», explique Nirmal Hurday, planteur de l'Est. Le sexagénaire envisage désormais, après plus d'une quinzaine d'années dans le métier, de se réinventer. Il compte, à l'avenir, investir dans la plantation de canne à sucre. «Cette année a été catastrophique. J'ai fait des pertes de plus de 50 %. Le marché local pour l'ananas est saturé. Nepli ena sa valer la...»

Exportation difficile

Un avis que partage d'ailleurs Sanjay Proag, exportateur et propriétaire d'Ananas Victoria Ltd, situé à Camp-de-Masque-Pavé. «Si par an, nous avions l'habitude d'exporter plus de 500 tonnes en direction de plusieurs pays à travers le monde, cette année, c'est à peine 100 tonnes que nous sommes parvenus à expédier. Kapav moins mem», confie-t-il. La raison principale selon lui, est le fret, qui a doublé comparativement aux années précédentes et le manque d'avions vers l'étranger. «Mo konn boukou plas kot zanana pé pouri dan karo, planter népli ena valer.»

Sanjay Proag indique aussi que le prix a énormément chuté. «Si le prix est élevé, personne ne va les acheter et ces fruits resteront sur les étals. Pena touris ki pou asté... » Constat aussi de Kreepalloo Sunghoon, secrétaire de la Small Planters' Association. Si, explique-t-il, le prix de l'ananas était fixé à Rs 40 l'unité l'année dernière, désormais, son prix tourne autour de Rs 25 à Rs 30. «Cet excès sur le marché vient du fait que les planteurs ont semé, depuis décembre 2019, janvier et février 2020. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être impactés par le Covid-19.» Pour 2019, la récolte d'ananas a été de 5 424 tonnes.