Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - L'évolution de la réforme expliquée aux parties prenantes

Au cours d'un atelier organisé par le ministère de l'Aménagement du territoire, en partenariat avec le Pnud, le 17 décembre à l'hôtel Beatrice, les avancées réalisées dans le cadre du processus de la réforme de l'amenagement du territoire ont été présentées aux différentes parties prenantes impliquées dans ce processus.

Ouvert par le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Jean-Pierre Khonde Wa Masinga, l'atelier de présentation des avancées du processus de la réforme de l'aménagement du territoire et de validation des termes de référence des groupes thématiques de l'aménagement du territoire s'est fixé un triple objectif, à savoir améliorer le compréhension des parties prenantes sur les versions adoptées de la Politique nationale d'aménagement du territoire (Pnat) et du projet de loi relative à l'aménagement du territoire ; enrichir le plan d'action de mise en œuvre de la Pnat et valider les termes de référence des groupes thématique de l'aménagement du territoire en vue de leur opérationnalisation.

Pour le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, le processus de la réforme de l'aménagement du territoire qui vise à doter le pays des outils et instruments de gestion spatiale tels que la Pnat, la loi, le schéma national d'aménagement du territoire (Snat) et les guides méthodologiques (GM) a connu des avancées depuis son lancement.

Parmi ces avancées, Jean-Pierre Khonde Wa Masinga a cité la définition consensuelle de orientations et l'harmonisation des approches méthodologiques de mise en œuvre de la réforme de l'aménagement du territoire par les parties prenantes, le renforcement des capacités techniques du ministère de l'Aménagement du territoire ; la réalisation des diagnostics qui ont servi à l'élaboration des draft de la Pnat et de la loi. On note également l'élaboration de la Pnat et le lancement de chantiers Snat et GM.

S'agissant de la répartition des groupes thématiques de l'aménagement du territoire, le patron de l'administration de l'Aménagement du territoire a souligné que ces groupes obéissent à quelques principes, notamment être formés par des personnes ressources ayant une connaissance et une expertise approfondies dans l'une des thématiques ; veiller sur l'expertise des délégués, s'ouvrir uniquement aux parties prenantes concernées dont la présence est utile ; être désigné formellement par les secrétaires généraux des administrations sectorielles comme membres des groupes thématiques.

Après le discours d'ouverture du secrétaire général à l'Aménagement du territoire, le chef de projet à la cellule d'appui à la réforme de l'Aménagement du territoire, Pr Kabata Kabamba, a présenté l'économie de la version amendée de la Pnat et de la loi. Pour sa part, l'expert du Pnud, le Pr Baidon Ngoy Kitua, a présenté aux participants les termes de référence des groupes thématiques de l'aménagement du territoire.