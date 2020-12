Algérie: APN - Une minute de silence à la mémoire des symboles du sacrifice parmi les membres de l'ANP

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a présenté, jeudi, ses sincères condoléances aux familles des martyrs et au Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) suite au crash de l'hélicoptère, hier mercredi, au large de Bouharoun (Tipaza), avec à son bord trois officiers.

Lors de la reprise des travaux d'une plénière consacrée aux questions orales, M. Chenine a observé avec les membres de l'APN et le staff gouvernemental, une minute de silence à la mémoire des chouhada de l'hélicoptère qui s'est crashé, hier, au large de Bouharoun (Tipasa), devenant ainsi "les symboles du sacrifice consenti par l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)".

Le président de l'APN a dit que le peuple algérien "attendait" le retour du président de la République dans la conjoncture que connait le pays, qui exige de toutes les forces politiques et de la société civile "le resserrement des rangs pour consolider le front interne et faire face aux dangers qui guettent le pays, par des adversaires habituels aux pratiques de provocation et aux tentatives d'ingérence».

"Le message à transmettre doit insister sur la nécessité d'un front solide et uni pour reprendre les propos du Président de la République et des différents acteurs (de la scène politique)", a-t-il soutenu, ajoutant que "tout un chacun veut un Etat de droit où les lois et les pratiques démocratiques sont respectées".