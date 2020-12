Maroc: La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, un "tournant décisif" (ambassadeur)

Washington — La reconnaissance pleine et entière par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est un "tournant décisif" dans le règlement de ce différend artificiel, a indiqué l'ambassadeur du Maroc au Panama, Mme Oumama Aouad.

Dans un entretien à Radio Panama, Mme Aouad a mis en exergue l'importante signification de cette décision majeure de l'administration américaine, acteur influent de la paix et de la sécurité au niveau mondial et membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Cette reconnaissance, a-t-elle relevé au micro de l'animateur Edwin Cabrera, est le couronnement d'un long processus et d'un travail diplomatique actif mené sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI dans le cadre de la défense de la cause nationale.

La décision des Etats-Unis "augure également d'une nouvelle dynamique qui renforcera l'adhésion de la Communauté Internationale à l'initiative d'autonomie comme unique solution au différend régional créé de toutes pièces par l'Algérie", a souligné l'ambassadeur.

De même, a-t-elle ajouté, l'ouverture du consulat américain à Dakhla contribuera à renforcer la dimension diplomatique de cette ville du Sahara qui s'érige en pôle économique régional et international.

Evoquant la reprise des contacts officiels et des relations diplomatiques avec Israël, l'ambassadeur du Maroc a expliqué que "c'est l'aboutissement d'une dynamique qui repose sur les liens étroits qu'entretiennent les membres de la communauté juive marocaine avec leur patrie d'origine et la loyauté qu'ils vouent, quelque soit leur lieu de résidence au monde, à leurs racines et à la monarchie marocaines, qui les a toujours protégés d'une quelconque discrimination".

C'est bien le même cas, a-t-elle fait observer, pour la communauté juive panaméenne d'origine marocaine qui exprime avec force son attachement indéfectible à SM le Roi, et à son identité marocaine.

Revenant sur les événements d'El Guerguarat, la diplomate a démenti les affabulations des séparatistes et de leurs relais qui tentent via "une sale guerre médiatique" d'occulter la réalité sur le terrain et d'éloigner l'attention des souffrances endurées par la population séquestrée dans les camps de Tindouf, au sud de l'Algérie.

"Seuls, aujourd'hui les nostalgiques de la Guerre froide et les adeptes d'une idéologie obsolète, sont disposés à donner du crédit à ces récits mensongers", a-t-elle relevé.

Au plan bilatéral, l'ambassadeur du Maroc a souligné que l'ouverture des ambassades à Rabat et Panama a permis de "tracer des voies et d'identifier des projets de coopération multisectorielle qui permettent de construire un avenir commun sur la base des affinités et de la complémentarité entre les économies des deux nations".