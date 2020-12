Maroc: Le CCME célèbre le multilinguisme et la diversité culturelle à l' occasion de la Journée mondiale de la langue arabe

Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) organisera le 18 décembre 2020 à partir de 18h30 une Dictée géante et une émission pour célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle à l'occasion de la Journée internationale de la langue arabe.

Awacer TV, le CCME et l'écrivain Rachid Santaki, en partenariat avec les Instituts français du Maroc, la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat et les Editions Yomade organisent en direct le vendredi 18 décembre à 18h30, sur le thème "Quand les langues se conjuguent à la langue arabe pour rassembler les peuples" une Dictée Géante de Rachid Santaki autour d'un texte original du linguiste Jean Pruvost auteur de l'ouvrage "Nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit", indique un communiqué du Conseil.

Par la même occasion, une émission sera diffusée à 20h00 sur les pages facebook de Awacer TV et de ses partenaires le même jour, ajoute la même source. Les organisateurs de cet événement et Rachid Santaki, détenteur du record de la plus grande dictée du monde (Stade de France, Saint-Denis), souhaitent porter avec cet évènement un message de vivre et de faire ensemble, de cohabitation et de dialogue qui démontrent que les langues mais également les pays s'enrichissent culturellement les uns des autres, relève le communiqué.

Une série d'émissions-débats à destination des Marocains du monde marquera la programmation de Awacer TV relevant du CCME entre le jeudi 17 et le lundi 21 décembre 2020, à l'occasion de la Journée internationale des migrants commémorée également le 18 décembre, fait savoir le CCME.

La programmation s'arrêtera sur les droits et intérêts des Marocains du monde principalement les personnes vulnérables, sur la contribution de la communauté marocaine dans les domaines scientifique, culturel, social et économique tant dans les pays de résidence que dans le pays d'origine, sur les jeunes ainsi que sur les principaux enjeux et défis en lien avec l'actualité, conclut le communiqué.