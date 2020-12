Maroc: Nador - Deux interpellations pour avortement et vente de médicaments de contrebande (DGSN)

Rabat — Les éléments de la brigade nationale de la police judiciaire ont interpellé, mardi en coordination avec la brigade de la police judiciaire de Nador, deux individus de 25 et 37 ans pour implication présumée dans une affaire d'avortement et de commercialisation de médicaments et de produits pharmaceutiques de contrebande susceptibles de nuire à la santé des citoyens.

Les services de veille informatique relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) avaient détecté une annonce sur les réseaux sociaux mettant en vente de produits pharmaceutiques abortifs de contrebande, indique un communiqué de la DGSN, notant que les recherches techniques et les investigations ont permis d'identifier le propriétaire du compte électronique et de l'interpeller en flagrant délit de possession et de vente de comprimés médicaux à Nador.

Les enquêtes ont également permis d'interpeller le second suspect, de saisir dix autres comprimés du même médicament et sept pièces d'identité au nom d'autrui, en plus de reçus de virements d'une valeur totale de 146.307 dirhams soupçonnés de provenir de cette activité criminelle, poursuit la même source.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les enquêtes se poursuivent en vue d'interpeller toutes les personnes présumées impliquées dans la commission de ces actes criminels, conclut le communiqué.