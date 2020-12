Egypte: Le pays est prêt à aider la RDC durant sa prochaine présidence de l'UA

L'Egypte est prête à aider, par ses expériences, la République Démocratique du Congo durant sa prochaine présidence de l'Union africaine (UA) à la lumière des relations bilatérales distinguées, a déclaré mercredi 16 décembre 2020 le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry, lors d'un entretien avec Alphonse Ntumba Luaba, coordonnateur du panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'UA en 2021.

M. Choukry a affirmé l'importance de la coordination bilatérale afin d'aboutir à des résultats tangibles et déterminés dans le but de relancer l'action africaine commune en allant de pair avec l'agenda de développement 2063, et d'activer la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), jugeant aussi nécessaire le renforcement de la coopération commune pour contrer le coronavirus et faire face aux défis socio-économiques dus à la pandémie.

L'entretien intervient dans le cadre des préparatifs de la RDC pour la prochaine présidence de l'UA et de son intérêt de tirer profit de l'expérience réussie de l'Egypte après la présidence de l'UA en 2019, a souligné le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Ahmed Hafez.

L'entretien a porté sur le soutien de l'Egypte dans les domaines techniques et logistiques et la coordination avec les divers ministères et parties concernées et sur la possibilité de former des cadres congolais sur des questions liées aux protocoles et aux conférences, a ajouté M. Hafez.

Les relations historiques égypto-congolaises, les derniers développements dans la région et leurs effets sur la paix et la sécurité continentales, ainsi que les questions d'intérêt commun sur l'échelle régionale et internationale ont également fait l'objet d'examen lors de l'entretien, a conclu M. Hafez.