Maroc: Le site archéologique de Badis, un monument historique aux atouts touristiques prometteurs

Al Hoceima — Le site archéologique de Badis constitue, compte tenu de son histoire et de son positionnement stratégique à proximité de l'île de Badis, à 13,6 kilomètres de la route côtière reliant Al Hoceima et Tétouan, un des monuments touristiques les plus importants au sein la province d'Al Hoceima et dans la région du Rif.

Ce monument unique en son genre, construit au début du XIIe siècle par la tribu Zenata relevant de l'émirat de Nekkour, attire nombre de chercheurs, d'explorateurs et de visiteurs, qui se rendent sur le site afin de découvrir la beauté de ce lieu archéologique et ses caractéristiques diverses et exceptionnelles.

Afin de lui permettre de jouer pleinement ses rôles dans le domaine du développement durable, ce site a connu une vaste opération d'aménagement et de restauration entre juin 2018 et juillet 2020, dans le cadre du programme de développement territorial, "Al-Hoceima, Manarat Al Moutawassit", et ayant concerné la restauration du portail principal du site ainsi que l'aménagement et la restauration des parties nord et sud de la muraille entourant la ville.

Cette opération d'aménagement et de restauration, menée en partenariat entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur avec une enveloppe budgétaire totale d'environ 2,6 millions de dirhams, comprend également la mise en place de panneaux de signalisation présentant les différentes parties et composantes de l'opération de restauration, en plus de tableaux mettant en avant les étapes historiques importantes de la ville archéologique de Badis.

Le sultan Almohade Mohammed Ben Yacoub Ben Youssef a joué un rôle très important dans la prospérité de la ville en édifiant au XIIe siècle une muraille tout autour de la ville afin de la protéger et plusieurs composantes importantes de la ville, à l'instar de la mosquée, de la kasbah, des souks et des quarties, outre la mise en place d'ateliers dédiés à la fabrication des navires, industrie pour laquelle la ville était connue.

La ville de Badis a également été d'une grande importance pour le commerce, constituant ainsi un lieu d'échanges commerciaux avec les navires en provenance du sud de la France et de l'Italie. La ville a donc enregistré un essor qui a duré dans le temps, avant sa chute en 1564.

L'opération de restauration et d'aménagement du site archéologique de Badis s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports - département de la Culture -, visant à préserver et protéger le patrimoine culturel riche et diversifié de la province d'Al Hoceima et à le valoriser afin qu'il puisse remplir son rôle en tant que levier d'un développement économique et social global, a indiqué la conservatrice-adjointe des monuments historiques et des sites à la province d'Al Hoceima, Omayma Abercha.

La restauration du site contribuera à promouvoir le tourisme maritime, le tourisme de montagne ainsi que le tourisme rural au sein de la province d'Al Hoceima, compte tenu de la proximité de Badis avec la Méditerranée, a précisé Mme Abercha, notant qu'elle aura aussi un impact positif sur le développement de la région pour en faire une destination exceptionnelle pour les touristes marocains et étrangers.

La restauration du site archéologique de Badis, qui vient s'ajouter à nombre de sites archéologiques importants dans la province d'Al Hoceima ayant fait l'objet d'opérations similaires, à l'instar de Kelaat Arbaa Taourirt, le site de Torres et la Kasbah de Senada, contribuera sans nul doute à positionner la province en tant que destination touristique exceptionnelle et à renforcer son produit touristique riche et diversifié.