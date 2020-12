Maroc: A Nador, la société civile continue de se mobiliser contre la Covid-19

Nador — L'engagement de la société civile de Nador pour la sensibilisation à la pandémie du nouveau coronavirus se poursuit, avec pour but d'inciter les habitants à respecter les mesures préventives et les bonnes pratiques visant à lutter contre la propagation de la Covid-19.

Même si la région de l'Oriental enregistre ces derniers jours une baisse dans le nombre de cas d'infection, la prudence reste de mise et il faut continuer à appliquer les mesures de précaution établies par les autorités publiques et sanitaires. C'est le message qu'entend faire passer l'Association Smile de la culture à Nador, qui a dédié la quatrième édition de sa Semaine Verte (10-16 décembre) à la sensibilisation sur cette pandémie.

Placée sous le thème «Mobilisons-nous ensemble contre la pandémie, pour protéger notre environnement et préserver notre santé», cette édition est particulière car elle intervient dans un contexte particulier, où tous les efforts sont les bienvenus pour inciter à la vigilance face au Covid-19 et mettre en garde contre tout relâchement.

Habituellement dédiée à la promotion de la culture environnementale et la sensibilisation à l'importance de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, la Semaine Verte de l'association Smile s'est orientée cette année vers un sujet incontournable, aux enjeux aussi bien sanitaires qu'environnementaux, sociaux et économiques.

«La sensibilisation à l'écologie et l'éducation environnementale reste au centre de notre action, mais cette année nous avons intégré la sensibilisation à la Covid-19. Cela s'est traduit par un programme riche en activités, sorties sur le terrain et ateliers, le tout dans le respect strict des mesures préventives en vigueur contre la pandémie», a indiqué à la MAP Mohamed Amine Berjal, président de l'association.

En effet, des campagnes de sensibilisation ont été menées au cours de cette Semaine Verte dans deux établissements scolaires ainsi que dans le Centre de la deuxième chance-nouvelle génération «Imam Malek». Organisées avec la participation de l'ensemble des élèves et du cadre enseignant dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, ces campagnes ont porté sur des actions de sensibilisation et de distribution de masques et de matériel de désinfection.

Le centre Imam Malek a en outre, bénéficié dans ce cadre d'une initiative d'aménagement de son espace vert et de plantation d'arbres, avec la contribution et l'adhésion des apprenants.

Les organisateurs ont aussi saisi l'occasion de ce rendez-vous annuel pour rendre hommage aux acteurs locaux qui œuvrent aux premières lignes contre la pandémie de la Covid-19, notamment le personnel de la santé, les autorités locales, les services de sécurité, les travailleurs de la propreté, les médias et autres intervenants.

«Plus qu'un hommage, nous avons voulu surtout exprimer notre reconnaissance, notre soutien et nos encouragements aux acteurs qui luttent avec abnégation contre la pandémie et œuvrent pour préserver la vie des citoyens», a expliqué M. Berjal.

Par ailleurs, cette manifestation a été marquée par le dévoilement d'une fresque murale réalisée par l'artiste-peintre Mokhtar Ghailan sur un mur de l'hôpital Al-Hassani de Nador. L'œuvre sensibilise à la pandémie de Covid-19 et à l'importance de la prochaine opération nationale de vaccination contre ce virus.

Un ensemble d'activités et d'initiatives qui montrent que la société civile reste mobilisée et vigilante face au nouveau coronavirus et disposée à accompagner les actions futures des autorités publiques contre la pandémie.