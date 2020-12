Maroc: Souss-Massa en 2020 - Une nouvelle dynamique dans la région à la faveur de la visite royale

Agadir — La visite de SM le Roi Mohammed VI en février 2020 dans la région Souss-Massa a insufflé une nouvelle dynamique aux projets de développement, tous domaines confondus.

A cette occasion, SM le Roi a lancé de nombreux projets structurants qui s'inscrivent dans le cadre du Plan d'accélération industrielle et le programme régional de réduction des disparités sociales et territoriales, et ce en vue de booster l'économie-sociale à Souss-Massa.

Ainsi, le Souverain a présidé le 04 février 2020 à Agadir, la cérémonie de lancement du Programme de développement urbain d'Agadir (2020-2024), un projet structurant qui amorce une nouvelle étape dans la promotion du rôle de la ville en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région.

Mobilisant des investissements de l'ordre de 6 milliards de dirhams (MMDH), le programme de développement urbain d'Agadir vise la consécration du positionnement de la ville et le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale, l'amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations, notamment des habitants des quartiers sous-équipés, le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour une mobilité meilleure.

En vue de concrétiser la déclinaison régionale du Plan d'accélération industrielle, lancée par le Souverain le 28 janvier 2018, SM le Roi a procédé, le 06 février à Agadir, à l'inauguration de la Cité de l'Innovation Souss-Massa.

Ce projet pilote, dont la réalisation a nécessité une enveloppe budgétaire de 42 millions de dirhams, dispose d'un incubateur d'entreprises et de startups innovantes, d'un Centre de Recherche et de développement abritant des laboratoires d'"Identification et analyse des entités naturelles", "Biotechnologie et santé", "Analyse des résidus", "Changement climatique et développement durable", "Eaux, énergie et énergies renouvelables" et "Industrie LAB".

La Cité de l'Innovation viendra ainsi booster davantage la bonne dynamique des entreprises du Grand Agadir et conforter l'élan de développement industriel engagé dans la région à la faveur de la déclinaison régionale du Plan d'Accélération Industrielle qui s'inscrit, elle-même, dans le cadre de la mise en œuvre du processus de régionalisation avancée.

A la commune Drarga à Agadir, le Souverain a donné le coup d'envoi des travaux de construction de la Cité des Métiers et des Compétences Souss - Massa, qui sera réalisée sur un terrain de 15 hectares, dont 5 hectares réservés pour une extension future, avec une enveloppe budgétaire globale de 430 MDH.

Le 07 février 2020, SM le Roi a procédé au lancement des travaux de construction de l'Hôpital psychiatrique de la ville. Mobilisant des investissements de l'ordre de 55 millions de dirhams, ce projet traduit l'intérêt particulier qu'accorde le Souverain au secteur de la Santé, à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement des services de santé primaires et leur rapprochement des citoyens.

Il permettra d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la Région qui voit également ses infrastructures médicales se renforcer à la faveur notamment du projet de construction du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Agadir, dont relèvera le futur Hôpital psychiatrique d'Agadir.

Lors de Sa visite à Souss-Massa, SM Le Roi a bien voulu donner une forte impulsion aux programmes de la troisième phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en inaugurant à la commune d'Ait Melloul (préfecture d'Inezgane-Aït Melloul) la plateforme des jeunes "Argana" pour l'écoute et l'orientation.

Ce projet, réalisé dans le cadre du programme III de l'INDH "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", témoigne de l'intérêt particulier que porte le Souverain à l'épanouissement des jeunes et de Sa volonté de les doter d'outils variés à même de stimuler l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat chez eux et de leur garantir une meilleure intégration socio-économique.

La plateforme, dont le coût de réalisation s'élève à près de 7 millions de dirhams (MDH), abrite des espaces d'accueil, d'entreprenariat, d'emploi et d'écoute, un auditorium, des ateliers, une médiathèque, une salle de sport et un terrain de mini foot.

La visite de SM le Roi a donné une forte impulsion au domaine de la pêche maritime au niveau de Souss-Massa par l'inauguration du Point de débarquement aménagé (PDA) d'Imourane qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie "Halieutis" qui vise à encadrer et améliorer les conditions de travail des marins-pêcheurs.

Cette infrastructure a été réalisée pour un coût global de près de 24,6 millions de dirhams et se compose d'une halle aux poissons, une chambre froide, une fabrique de glace, une mosquée, un restaurant, ainsi que des locaux sociaux collectifs à même de permettre aux marins-pêcheurs de travailler dans de meilleures conditions et pouvoir commercialiser leurs poissons et leurs produits à de meilleurs prix.

Bénéficiant à 130 marins-pêcheurs opérant sur 52 embarcations artisanales, ce projet vient confirmer la volonté du Souverain d'inscrire dans la durabilité le développement de la région, comme il traduit la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer les populations à revenus limités, notamment les professionnels du secteur de la pêche artisanale.

Avec une production annuelle prévisionnelle de 2.500 tonnes et un chiffre d'affaires annuel prévu aux alentours de 75 MDH, ce projet est de nature à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail de cette catégorie sociale, au développement et à la restructuration du secteur de la pêche artisanale à travers la création d'un pôle intégré dans son environnement économique et social, ainsi qu'à la préservation des ressources halieutiques.

A Chtouka Ait Baha, cette fois et plus précisément le 13 février 2020, SM le Roi Mohammed VI, a lancé la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole baptisée "Génération Green 2020-2030" et de celle relative au développement du secteur des eaux et forêts du nom de "Forêts du Maroc".

Cette stratégie se base sur une capitalisation des acquis réalisés par le Plan Maroc Vert, à travers l'adoption d'une vision nouvelle du secteur agricole, la consécration d'une nouvelle gouvernance et la mise à disposition du secteur de moyens modernes.

Cette nouvelle stratégie agricole se base sur deux grands fondements, à savoir la valorisation de l'élément humain, conformément aux Hautes Orientations Royales, et cela à travers l'émergence d'une nouvelle génération de classe moyenne agricole et la naissance d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, via la mobilisation et la valorisation d'un million d'hectares de terres collectives et la création de 350.000 postes d'emploi au profit des jeunes.

Ce plan vise à faire des forêts un espace de développement, à assurer une gestion durable des ressources forestières, à adopter une approche participative associant les usagers, à renforcer les capacités de production des forêts, et à préserver la biodiversité.

Il ambitionne, à l'horizon 2030, le repeuplement de 133.000 ha de forêts, la création de 27.500 postes d'emplois directs supplémentaires, outre l'amélioration des revenus des filières de production et de l'éco-tourisme pour atteindre une valeur marchande annuelle de 5 milliards de DH.

Le Souverain a procédé, à la même occasion, au lancement du projet de plantation de 100 ha d'arganier dans la commune d'Imi Mqouren (1,8 million DH), qui entre dans le cadre du programme de plantation de l'arganier agricole dans la province de Chtouka Ait Baha sur une superficie de 1.250 ha.

SM le Roi a également procédé au lancement des travaux de réalisation du réseau d'irrigation à partir de la Station de dessalement d'eau de mer d'Agadir, dont les travaux de réalisation enregistrent un taux d'avancement de 65 pc.

La réalisation de cette station s'inscrit en droite ligne des objectifs du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, lancé par le Souverain en janvier dernier et visant la consolidation et la diversification des sources d'approvisionnement en eau potable, l'accompagnement de la demande pour cette ressource inestimable, la garantie de la sécurité hydrique et la lutte contre les effets des changements climatiques.

D'une superficie de 20 ha, cette station, située à 40 Km au Sud d'Agadir sur un site côtier au nord de la localité de Douira, Commune d'Inchaden, au sein du Parc National de Souss Massa, ambitionne de satisfaire les besoins en eau potable du Grand Agadir et en eau d'irrigation de la plaine de Chtouka.

D'un coût global de 4,41 MMDH, dont 2,35 MMDH pour sa composante irrigation et 2,06 MMDH pour sa composante d'eau potable, ce projet, le premier du genre en Afrique, consiste en la mise en place des meilleurs procédés, notamment la technologie d'osmose inverse, et équipements existants actuellement dans le domaine du dessalement de l'eau de mer et de la distribution de l'eau.

La vision perspicace de SM le Roi Mohammed VI et Sa ferme volonté de mettre en place une répartition équitable des richesses entre les régions du Royaume a été couronnée par l'appel à "une réflexion sérieuse sur l'établissement d'une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir", lancé par le Souverain à l'occasion du 44è anniversaire de la Marche Verte.

Ce projet d'infrastructure, bénéficiera non seulement aux régions de Souss-Massa et Marrakech- Safi , mais également aux autres régions, notamment celles du Sud de Royaume qui connaissent actuellement la mise en oeuvre d'un grand chantier structurant relatif à la voie express Agadir-Dakhla.