Soudan: Le ministère des AE condamne l'attaque terroriste contre un pétrolier dans le port de Djeddah

Khartoum — Le ministère des Affaires étrangères a condamné dans les termes les plus vifs l'attentat terroriste qui a eu lieu lundi 14 décembre contre un pétrolier dans le port de Djeddah au Royaume d'Arabie saoudite au moyen d'un bateau explosif, qui a entraîné des dommages matériels au navire.

Dans un communiqué de presse publié jeudi, le Ministère des Affaires Etrangères a affirmé que le Soudan était aux côtés du Royaume d'Arabie Saoudite et de son soutien dans toutes les mesures qu'il prend pour préserver sa sécurité et sa stabilité.

Dans sa déclaration, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la récente répétition d'attaques terroristes contre des installations vitales, en particulier sur des sites pétroliers et des stations de distribution de produits pétroliers, confirme sans aucun doute que l'affaire va au-delà du ciblage du Royaume et de ses installations vitales pour cibler la sécurité et l'approvisionnement énergétique du monde et de l'économie mondiale et menacer les côtes et les eaux régionales en provoquant des catastrophes environnementales résultant de la fuite de pétrole ou de produits pétroliers vers cette eau.