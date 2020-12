Niger: Campagne présidentielle Mohamed Bazoum - Cure de confiance à Ingall

Connue à travers le monde grâce à la cure salée des éleveurs nomades qui s'y déroule annuellement, Ingall a accueilli le mercredi 16 décembre 2020 le meeting de Mohammed Bazoum, candidat du PNDS-Tarayya à la présidentielle nigérienne du 27 décembre prochain.

«C'est donc là Ingall ! » me suis-je exclamé in petto ce mercredi 16 décembre quand nous sommes arrivés dans cette commune rurale d'Agadez à un millier de kilomètres de Niamey rendue célèbre par les nombreux reportages et documentaires sur la cure salée qui s'y déroule chaque année. Il s'agit du terminus de la transhumance saisonnière sur près de 300 à 400 kilomètres des troupeaux d'éleveurs touaregs, peuls et arabes nigériens pendant et après l'hivernage quand l'herbe est encore abondante.

Mi-septembre, tous les cheptels venus de divers horizons affluent vers les pâturages riches en sels minéraux de la plaine de l'Irazer, permettant ainsi aux dromadaires, bœufs, moutons et chèvres de compléter leur régime alimentaire en sels minéraux. C'est aussi une occasion de retrouvailles festives pour les hommes, qui s'adonnent pendant trois jours à des activités culturelles, sportives et sociales. On chante, on danse, on organise des courses de camélidés, on célèbre des mariages.

Cette fois, en lieu et place des animaux, ce sont des montures mécanisées tout-terrain de l'impressionnant cortège qui ont pris d'assaut le site Hadiza Awi Alher. Quelques camélidés sont là, dodelinant nonchalamment de la tête et des femmes, parées de leurs plus beaux atours, montent des ânes chargés de toute la panoplie du parfait nomade.

Je suis sur le terrain, pas sur Facebook

C'est peu après que Mohamed Bazoum, le candidat du Parti national pour la démocratie et le socialisme (PNDS-Tarayya), arrive sur la place. Comme toujours, on dirait l'apparition d'une rock-star devant son public ivre de bonheur à sa seule vue. « Nous avons l'habitude de venir pendant la cure salée, aujourd'hui c'est la politique qui me conduit vers vous. C'était un passage obligé pour moi parce qu'il y a des gens qui ont travaillé ici au rayonnement du parti », dit-il d'entrée.

Quelques minutes auparavant, Mohamed Hamed Lamin Naji, le président de la section locale, avait relevé la constante progression de la majorité dans cette bourgade de 52 000 âmes. De 2 sièges de conseillers municipaux, elle était passée à 5 aux municipales de 2016 puis à 10 sur les 16 pourvus aux récentes locales du dimanche 13 décembre dernier. Pas de souci donc à se faire ici quand on sait que ce scrutin a permis aux différentes formations politiques de jauger leurs forces dans la perspective des élections législatives et présidentielle du 27 décembre.

«Mes adversaires perdent leur temps à Niamey sur Facebook et chez les féticheurs mais moi, je suis venu vous voir, vous écouter, connaître vos problèmes et voir comment, ensemble, nous pouvons les résoudre. Contrairement aux autres, j'ai un programme de gouvernement et nous avons budgétisé toutes nos actions, qui s'élèvent à 13 000 milliards de francs CFA sur 5 ans», lance le porte-drapeau de la « Coalition Bazoum 2021 », forte d'une cinquantaine de partis, qui porte sa candidature.

Avant d'égrener le chapelet des problèmes auxquels il promet s'attaquer, qu'il s'agisse des questions d'eau, de pâturages, de sécurité, de flux commerciaux avec l'Algérie voisine ou de routes. « Je connais ce pays que je sers depuis si longtemps ; je n'aurai pas besoin d'apprendre à gouverner. Nous allons poursuivre sur la lancée de ces 10 dernières années », conclut-il, indiquant au passage que d'ici 2 ou 3 ans, le Niger va commencer à exporter son pétrole brut dont la manne servira avant tout à booster le développement socio-économique à la base.