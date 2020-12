Maroc: L'Accord agricole Maroc-UE au centre d'un entretien entre MM. Akhannouch et Wojciechowski

Rabat — L'Accord Agricole Maroc-Union européenne (UE) a été au centre d'un entretien, tenu jeudi en visioconférence, entre le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, et le Commissaire européen à l'Agriculture, Janusz Wojciechowski.

Lors de cette réunion, tenue en présence de l'Ambassadeur du Maroc à l'UE, Ahmed Rahhou, MM. Akhannouch et Wojciechowski se sont félicités de la qualité de la coopération entre les deux parties dans le secteur et ont abordé différents autres sujets notamment relatifs à l'Accord Agricole Maroc-UE, indique un communiqué du ministère l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts.

Ce partenariat, comme l'ont noté les participants à cette visioconférence, est marqué par un grand engagement et une forte dynamique de la part des acteurs marocains et de l'UE, fait savoir la même source, ajoutant que le renforcement et la consolidation de ce partenariat a été également au sujet des discussions entre MM. le ministre et le commissaire européen.

Et de préciser que la balance commerciale agroalimentaire (y compris les produits de la pêche) entre le Maroc et l'UE a été marquée par un solde positif, de l'ordre de plus de 1,9 milliards d'euros (Md€) en 2019. Aussi, les exportations marocaines de produits agro-alimentaires (y compris les produits de la pêche) vers l'UE ont atteint durant l'année écoulée un volume de plus de 2 millions de tonnes (MT), enregistrant ainsi une croissance de 33% par rapport à 2015.

Pour ce qui est de l'année 2020, le Maroc a exporté, durant les 11 premiers mois, environ 2 MT de produits agroalimentaires à destination de l'UE, conclut le communiqué.