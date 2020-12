Niger: ZAMANI TÉLÉCOMS, un vent de changement souffle sur le Niger

Zamani Télécoms passe à la vitesse supérieure. Elle lance pour la première fois au Niger le réseau 4G+. C'est Souleymane DIALLO, Directeur Général de la compagnie de téléphonie qui a fait l'annonce ce jeudi via une vidéo virale du lancement de la 4G+, de la nouvelle marque commerciale et des sérieuses ambitieuses affichées par ZAMANI TÉLÉCOMS. La société a totalement modernisé son réseau pour permettre l'utilisation de la 4G+. Une véritable révolution dans les réseaux mobiles, la 4G+ permet de se connecter à Internet en continu et d'atteindre des débits 2fois supérieurs à la 4G et 10 fois plus que la 3G.

Cap sur la rapidité et une puissance robuste

Selon le Directeur Général de Zamani Télécoms, Souleymane Diallo : «la 4G+ par Zamani Télécoms, c'est l'assurance d'accéder enfin à l'Internet haut débit et vous permet d'utiliser vos applications favorites et de surfer en toute rapidité et fluidité au meilleur prix du marché ».

La société de télécommunication nigérienne, opérateur leader sur le segment des entreprises, Zamani Télécoms lance sur le marché le service 4G Business exclusivement dédié aux entreprises. Un réseau robuste, sécurisé et fiable et qui permettra aux entreprise d'accroitre leur productivité. Le réseau 4G+ de Zamani Télécoms est déjà opérationnel à Niamey et Diffa et, dans quelques jours dans les autres villes telles que Dosso, Tillabéry, Zender, Maradi, Tawa, Agadez, Arlit.

«Pour le bonheur des utilisateurs, nous allons étendre notre présence à l'intérieur du Niger avec 51 nouvelles localités qui seront connectées à partir du mois de Janvier 2021 », annonce le Directeur Général de Zamani Télécoms.

Zamani Télécoms, c'est aussi le mobile money avec Zamani cash. Ce nouveau service offre toute une gamme de services financiers digitaux tels que le paiement de facture, l'achat de crédit, les transferts nationaux et internationaux avec les pays de la sous-région.

« Zamani Télécoms au cœur de votre quotidien, pour vous-avec vous » va bouleverser en amplitude les habitudes des millions d'utilisateurs nigériens du mobile et de ses services connexes.