Congo-Brazzaville: Club 2002 PUR - Lancement des assemblées générales électives des bureaux exécutifs des arrondissements de Pointe-Noire

Ces travaux ont officiellement débuté le 16 décembre par les arrondissements Emery Patrice Lumumba et Mvou-Mvou, premier et deuxième arrondissement de la ville côtière sous la houlette de Louis Gabriel Missatou, président fédéral de Club 2002 PUR de la ville

Ces assemblées générales électives qui se poursuivront dans d'autres arrondissements et le district de Tchiamba-Nzassi ont eu un écho favorable de la part des membres et militants de ce parti. Dans le premier arrondissement, il a été mis en place un bureau exécutif de onze membres dirigé par Michel Mboussa et une commission de contrôle et d'évaluation de trois membres présidée par Aimé Mbama. Au deuxième arrondissement, un bureau exécutif de onze membres dirigé par Louis Paka Makaya et une commission de contrôle et d'évaluation supervisée par Maurice Kenene ont été installés.

Au cours de ces assises, il a été annoncé par le président fédéral du parti, Louis Gabriel Missatou, une quête spéciale pour soutenir au moment opportun la candidature du président de la majorité présidentielle Denis Sassou N'Guesso à l'élection présidentielle de mars 2021. Dans la foulée, il a été collecté une somme de 2.745.000 FCFA pendant les travaux dans le premier arrondissement Emery Patrice Lumumba.

Expliquant ainsi le sens de cette motivation, Louis Gabriel Missatou a indiqué que son parti avait déjà choisi Denis Sassou N'Guesso comme candidat à cette élection. Il s'agit selon lui d'apprêter le Club 2002 PUR conformément au mot d'ordre donné par le secrétaire général de cette formation Juste Désiré Moundelé sous l'instruction du président du parti, le pasteur Guy Wilfrid César N'Guesso. Ainsi donc pour l'orateur, cette quête représente un acte fort et très symbolique.

«Les partis politiques de la majorité présidentielle basés à Pointe-Noire en général et le Club 2002 PUR en particulier ont un devoir, celui de payer la dette électorale de 2016. Le paiement de celle-ci se résume à deux segments dont le premier est l'organisation de cette quête participative en vue de payer 25 millions de francs CFA représentant la caution du dépôt de candidature du président de la majorité présidentielle, Denis Sassou N' Guesso et le deuxième segment consiste à faire que ce dernier gagne dès le premier tour de façon incontestable la présidentielle de mars 2021. Cette quête est ouverte à tous les autres partis politiques de la majorité présidentielle », a-t-il signifié.

Ces assises ont été marquées par la lecture de trois motions, notamment celle de soutien au président de la République Denis Sassou N'Guesso, celle de confiance au président fondateur du Club 2002 PUR, le pasteur Guy César Wilfrid N'Guesso et une autre de félicitation au secrétaire général de ce même parti Juste Désiré Moundélé.

Notons que ces retrouvailles ont connu la participation de quelques représentants d'autres partis de la majorité présidentielle, notamment le MAR, le MCDDI, le PCAP et le RDPS.