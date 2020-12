Gabon: FEGABAB / Situation des textes 2018 - Les présidents des ligues s'expliquent

Les présidents des ligues du Haut-Ogooué, du Woleu-Ntem, de l'Ogooué-Lolo et de l'Ogooué-Ivindo ont organisé un point de presse ce jeudi 17 décembre 2020 au siège de la Fédération Gabonaise de Basketball. Constant Ondo Mba, par ailleurs président de la ligue de l'Ogooué-Lolo et porte-parole durant ces moments, est revenu sur les textes qui divisent actuellement le monde du basketball gabonais à travers une lettre adressée au ministre des sports, à quelques jours de l'élection fédérale qui se tiendra ce samedi 19 décembre à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports.

Il était question pour ces différents présidents des ligues, de revenir sur la situation actuelle qui prévaut au sein de la grande famille du basketball gabonais. Celle au sujet des textes de 2015 modifiés en décembre 2018 et validés par l'Assemblée Générale Extraordinaire de cette même année. Ces nouvelles dispositions statutaires sont remises en cause par « un groupuscule de personnes frustrées » qui remettent en doute la légitimité de cette AGE.

Constant Ondo Mba dit ne pas comprendre pourquoi c'est à quelques semaines de l'élection que « les contestataires » remettent au goût du jour ces modifications alors qu'ils ont eu 21 jours après la tenue de ces assises pour faire appel auprès de la commission fédérale. En effet, ceux qui contestent les textes sont « très en retard si l'on s'en tient à la commission fédérale, et s'il s'agit de la commission Ha-doc pour les élections je ne saurai vous dire, surtout que la nature de la contestation n'est pas claire si cela relève des statuts. Je continue à vous dire qu'ils sont très en retard et devraient le faire non au ministère mais en réunissant les deux tiers des délégués de la FEGABAB », a déclaré le président Ondo Mba.

Etant donné que les modifications avaient été adoptées à la totalité des voix présentes, et signature à l'appui, lesdits présidents ne comprennent donc pas les plaintes des contestataires. S'agissant de l'exclusion de certaines associations nationales, il en ressort que plusieurs d'entre elles n'aient pas mené d'activités dans trois provinces au moins comme le stipulent les textes, raisons pour lesquelles elles sont exclues du processus électoral. Même son de cloche pour certaines ligues et clubs.

Le processus électoral étant donc lancé, les présidents des ligues de l'Ogooué-Ivindo, du Haut-Ogooué, du Woleu-Ntem, de la Ngounié, du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo ont donc transmis une note au ministère des Sports pour, marquer leur position sur les dispositions actuelles des statuts et Règlements Intérieur adoptés en 2018 lors de l'AGE tant critiquée par « les contestataires », qui avaient pourtant assisté à l'Assemblée Générale de 2019 qui s'appuyait sur les fameux textes adoptés en 2018.

Les six ligues disent donc se reconnaître « parfaitement sur les réformes apportées à ces statuts et confirmons que cette AG s'est tenue en nous appuyant sur les textes précédents ». Elles appellent donc au respect des textes en vigueur.