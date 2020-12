Madagascar: Tourisme - La destination Sainte-Marie se désaisonnalise

Exploiter davantage les produits touristiques vendables toute l'année. C'est le point focal de la formation de deux jours dispensée aux acteurs du secteur du tourisme à Sainte-Marie, au début du mois de novembre.

Durant ce renforcement de capacités, financé par le Programme d'Appui à l'Emploi et à l'Intégration Régionale (PROCOM) de l'Union Européenne et du projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2), les bénéficiaires, les guides, conducteurs de tuc-tuc, prestataires touristiques, excursionnistes, transporteurs maritimes ou encore restaurateurs, ont pu connaître les atouts de la région en matière de tourisme.

« Nous devons faire en sorte que Madagascar n'ait plus de basse ni de haute saison. Nous devons impérativement passer une communication positive et parler de saison des fleurs, saison verte ou saison des fruits. Ainsi, la formation était surtout axée sur la valorisation de ces produits, et aussi, comment communiquer convenablement » indique un responsable de l'Office régional du tourisme de Sainte-Marie.

Une vision que l'un des hôtels les plus prisés de l'île, l'hôtel Soanambo, situé à l'extrémité sud de l'île Sainte Marie a adopté en procédant à la réouverture malgré le fait que la saison ne soit pas encore opportune pour le moment. L'hôtel possède un spa, une piscine extérieure, et dispose d'un accès à la plage qui représente un potentiel non négligeable même en saison basse.