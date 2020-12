Madagascar: Rocade Nord-Est - Les travaux achevés à 84%

Les travaux de construction de la rocade Est et Nord-Est et de la pénétrante urbaine au nord s'activent. La livraison devrait se faire en début d'année prochaine.

Le plus dur a été fait. Il ne reste plus qu'un cinquième des travaux à finaliser et le désengorgement de la capitale à travers les voies rapides de la rocade Nord-Est et Est d'Antananarivo sera opérationnel. Le constat a été exposé par les responsables du ministère de l'Aménage- ment du Territoire et des Travaux Publics (MATP) à l'occasion de la présentation de l'avancement du chantier avant-hier.

Malgré l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, les gros œuvres ont tout de même pu être réalisés. Quant aux travaux de construction de la rocade, ils ont été suspendus pendant quelques semaines en mars, en début de la crise sanitaire, en raison des restrictions liées au déplacement des ouvriers. Cependant, les promoteurs du projet restent sceptiques sur la date de livraison prévue en début de l'année prochaine à cause de la situation sanitaire.

« Les travaux de construction de la rocade Nord Est, rocade Est et du raccordement urbain sont achevés à 84%. La réalisation des travaux été précédée par le paiement des indemnisations aux personnes affectées par le Projet (PAPs) depuis le mois de décembre 2016, pour les constructions, les cultures, les occupants, les locataires et les pertes d'activités ainsi que le paiement des indemnisations sur les terrains et rizières depuis l'année 2017 ou consentement des propriétaires sur la réalisation des travaux sur leurs parcelles pour ceux qui sont en cours de préparation des dossiers requis au paiement » explique Tsiry Holinandrianina Harintsalama, chef de division du service expropriation du MATP.

Investissement d'un coût total de soixante-deux millions d'euros, ce projet est soutenu par l'Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de vingt quatre millions d'euros et par la Banque européenne d'investissement (BEI) pour vingt-huit millions d'euros. L'Union européenne finance la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la Facilité pour l'investissement en Afrique. L'État malgache finance, quant à lui, les compensations à la population.

Compensation

Concernant ces indemnisations, un budget de vingt et un milliards d'ariary est encore prévu pour les compenser les dommages subis par les personnes affectées par le Projet (PAPs). 94%, soit près de six cents sur les six cent trente-cinq personnes affectées sont indemnisées sur les constructions, cultures, occupants, locataires et pertes d'activités, ainsi que 26% des propriétaires de terrains et rizières. Sur la totalité du budget prévu, quatorze milliards d'Ariary sont actuellement décaissés.

Pour les terrains et rizières, les procédures de traitement et de paiement des indemnisations aux propriétaires se font en continu, en fonction de la régularisation et du dépôt des dossiers complets par les propriétaires. Six entités sont concernées dans le traitement des dossiers fonciers en vue des paiements de l'indemnisation des terrains au niveau du Trésor Public, l'ONG d'accompagnement des personnes affectées, les Circonscriptions Domaniales d'Avaradrano et de Tanà ville, le Service de l'Expropriation, la Direction des Etudes et Travaux Topographiques, l'AGETIPA et le ministère expropriant.