Cote d'Ivoire: San Pedro/Projet zoonose - Les populations de Djapadji sensibilisés aux risques d'infection

Les habitants de la localité de Djapadji, village riverain du Parc national de Taï (Pnt), dans la sous-préfecture de Doba (département de San Pedro) ont été conviés, le lundi 14 décembre, par la Direction de zone sud-ouest (Dzso) de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) à une séance d'éducation environnementale sur la prolifération et les risques d'infection des zoonoses (maladies transmises des animaux aux hommes).

L'activité a été organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Amélioration des connaissances et pratiques des communautés riveraines du Parc national de Taï dans un contexte d'émergence des zoonoses ». Elle s'est déroulée au groupe scolaire de Djapadji.

La séance a été animée par une équipe de la Dzso accompagnée d'un conseiller pédagogique de la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle (Drenetfp) de Soubré.

Au menu de la sensibilisation, des communications et du théâtre. Les acteurs, des écoliers du Cm1 et de Cm2 du groupe scolaire, ont été encadrés par les enseignants et le conseiller pédagogique, sous la supervision des agents de l'Oipr.

Trois sketchs ont été présentés au public. Le premier a porté sur l'origine des zoonoses. Des pathologies qui naissent de la destruction de la biodiversité. Le deuxième a mis en lumière le mode de propagation des zoonoses, en l'occurrence la manipulation et la consommation de la viande de brousse. Le troisième a sensibilisé aux mesures barrières pour éviter de contracter ou de propager les zoonoses. Avec beaucoup d'aisance et d'humour, les jeunes acteurs ont tenu en haleine le public, visiblement heureux et fier de la prestation des écoliers.

Le projet zoonose est financé par la Commission allemande pour l'Unesco. Il a pour objectif principal d'améliorer les pratiques et connaissances des communautés afin de leur faire prendre conscience des risques liés à la dégradation de la biodiversité en général et du Parc national de Taï en particulier.

Outre l'éducation environnementale, il est prévu des sessions de formation sur la prévention des zoonoses à l'attention des agents de l'Oipr et des auxiliaires villageois impliqués dans la gestion du Pnt.