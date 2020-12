Ile Maurice: Enquête judicaire - Les neveux, les étranges formulaires d'appels d'offres et les Rs 14 millions jamais reçues

Mort de Soopramanien Kistnen: retrouvez tous les articles dans notre dossier

Le premier témoin à déposer hier matin a été le neveu de Soopramanien Kistnen, Nishay Boodooa, qui s'exprime pour la deuxième fois. Pour rappel, il s'est dit très proche du défunt qui lui avait fait de nombreuses confidences, y compris deux jours avant sa mort lors de l'anniversaire de Kistnen. En cour hier, Nishay Boodooa a raconté que son oncle lui aurait confié qu'il attendait de recevoir, le lundi 19 octobre, la somme de Rs 14 millions, somme qui lui serait remise en trois tranches.

Cette information semble corroborer celle fournie par Koomadha Sawmynaden même si à ce dernier, Kistnen n'avait pas précisé la somme et lui avait dit qu'il attendait une partie de l'argent le vendredi 16.

À une question de Me Rama Valayden, Nishay Boodooa a dit ne pas connaître la source de l'argent que Kistnen attendait mais répétera que le nom Appanna a souvent été prononcé par son défunt oncle. Interrogé par Me Roshi Bhadain, il a expliqué comment Kistnen participait à des appels d'offres du gouvernement. Ce jeune, qui semble ne pas être conscient que Kistnen participait à une entreprise illicite, a raconté comment il portait les formulaires remplis par son oncle à un certain Iven qui travaille à Ebène. Il a également affirmé que, selon lui, Kistnen n'a jamais remporté d'appel d'offres ni obtenu d'autres contrats sauf celui relatif au conseil de district de Moka-Quartier Militaire. Son oncle aurait donc été confiné au rôle de 'fer boukou' jusqu'à ce qu'il en ait eu marre et menacé de tout balancer.

Nishay Boodooa est aussi revenu sur certains mails échangés par Kisten et qui auraient disparu de la boîte mail. Il affirme avoir constaté cette disparition en présence de plusieurs autres témoins dont sa cousine qui, avec lui, possédait le mot de passe de leur oncle. Pour rappel, un échange mail entre Yogida Sawmynaden et Kistnen a même été publié par l'express.

Quel était l'objet des appels aux personnalités ?

Lors d'une déclaration à la presse, Me Roshi Bhadain est revenu sur les échanges téléphoniques qu'aurait eus Kistnen avec le Premier ministre et ses conseillers. «Nous étudierons la liste pour tenter de savoir qui et à propos de quoi Kistnen a parlé à ces grandes personnalités», a-t-il promis.

La STC devra fournir des infos sur les contrats

S'il est difficile, voire impossible parfois, pour l'opposition au Parlement ou ailleurs d'arracher des informations capitales du gouvernement, comme, par exemple, celles sur les contrats alloués sous prétexte de Covid-19, il en va autrement en cour. Ainsi, la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath a ordonné que la State Trading Corporation (STC) soumette la liste de tous les appels d'offres et autres, y compris les contrats passés sous l'Emergency Procurement Procedures depuis octobre 2019 à ce jour.

Les noms de tous les participants devront y figurer. La magistrate a aussi ordonné que la police enquête immédiatement sur le cas allégué d'emploi fictif de Simla Kistnen par Yogida Sawmynaden. Comme quoi, même mort, Soopramanien Kistnen n'en finit pas d'en faire voir de toutes les couleurs au gouvernement. En tout cas, c'est la transparence qui triomphera, nous dit un proche du défunt.