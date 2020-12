Congo-Brazzaville: Célébration - Les préparatifs du centenaire de la ville de Pointe-Noire ont déjà commencé

Les instances dirigeantes de l'Association pour la célébration du centenaire de la ville de Pointe-Noire (ACCVP/N) ont été mises en place le 17 décembre à la chambre de commerce de Pointe-Noire à l'issue de l'assemblée générale constitutive de ladite association.

11 mai 1922 - 11 mai 2022, la ville de Pointe-Noire aura 100 ans d'existence officielle. Tour à tour, porte océane et épine dorsale de l'Afrique équatoriale française, chef-lieu de la subdivision administrative du Kouilou, poumon de l'Afrique équatoriale française, capitale politique, administrative et économique du Moyen-Congo, actuellement capitale économique du Congo, la ville de Pointe-Noire en 100 ans a une longue et ancienne histoire jalonnée de nombreux faits et péripéties. C'est ce riche héritage nourri par son patrimoine culturel matériel et immatériel, son architecture unique, son inépuisable réservoir de talents dans tous les domaines de la vie sociale, sa lucrative activité économique que l'association pour la célébration du centenaire de la ville de Pointe-Noire veut faire revivre en accompagnant les pouvoirs publics pour que la fête soit belle.

Ainsi, sous la férule de Fréderic Pambou, président du Centre d'Etudes des civilisations Loango (CECL), expert en patrimoine et initiateur dudit projet, avec à ses côtés Jean-Baptiste Sitou, directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire, parrain du projet, l'assemblée générale constitutive de l'ACCVP/N a permis, après les travaux en commissions, d'adopter avec amendements les documents fondamentaux de l'association, notamment les statuts et le règlement intérieur. Un bureau exécutif de huit membres dirigé par Fréderic Pambou a également été mis en place.

Sa première tâche est de rencontrer les autorités compétentes du pays et les accompagner pour que ces festivités soient une reussite. Dans sa mission au sein du bureau, le président sera secondé par Jean-Baptiste Sitou, secrétaire général, et Abdou Paraiso, secrétaire général adjoint. Le trésorier est Leli Jonas Makosso. Elion Ebombo est le secrétaire à la recherche historique et documentaire, tandis qu'Alphonse Mantsanga est le secrétaire aux actions culturelles. Joseph Pambou est le secrétaire à la communication et Franck Ondaye Akiera est secrétaire aux relations extérieures chargées des jumelages. La commission d'évaluation mise en place a pour président Patrick Tchissambou, et Pascaline Makosso est le rapporteur.

Satisfait du travail abattu lors de ces assises, Jean-Baptiste Sitou, parrain du projet, a dit : « On a besoin de toutes les intelligences et de la disponibilité des uns et des autres pour réussir ce pari comme cela a été le cas ailleurs. Nous devons continuer à produire les idées nécessaires qui seront discutées dans les grandes commissions à mettre en place avant de rencontrer les autorités compétentes du pays ».