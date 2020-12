Madagascar: Revendication des îles éparses - Le gouvernement persiste et signe

Le gouvernement ne lâche pas prise sur la revendication des îles éparses. Le ministre malgache des Affaires étrangères compte sur la prochaine étape des négociations avec la France.

Le gouvernement malgache ne compte pas laisser tomber le dossier sur la revendication des Iles glorieuses, Europa, Bassas Da India et Juan De Nova. Loin de là. Le ministre des Affaires étrangères, Liva Tehindrazanarivelo, a rappelé devant les députés, mardi dernier, la détermination du gouvernement à revendiquer la souveraineté sur ces îles litigieuses. « Le président de la République a déjà promis de poursuivre la revendication de ces îles », a-t-il souligné devant la Chambre basse. A cet effet, le gouvernement compte se pencher sur la prochaine étape des négociations pour avancer sur le dossier.

Stand by. Les discussions ont été déjà engagées entre la partie malgache et le gouvernement français sur le sujet. Celles-ci devraient être poursuivies en France, a affirmé le chef de la diplomatie si, en novembre de l'année dernière, la première partie de la table ronde a été déjà entamée, à Antananarivo, par la commission mixte franco-malgache. Pourtant, cet élan a été interrompu par la crise sanitaire, a affirmé Liva Tehindrazanarivelo, lui-même membre de cette commission mixte. Depuis, les discussions sont donc en stand by. En effet, la reprise des pourparlers « dépend alors de l'évolution de la crise sanitaire », a-t-il affirmé.

Critiques acerbes. Pourtant, selon toujours le chef de la diplomatie, le ministère des Affaires étrangères suit de très près l'évolution du contexte des pourparlers et observe avec une plus grande attention les péripéties qui peuvent nuire à la sérénité des négociations. Sur ce point, le projet français de faire des Iles Glorieuses une réserve naturelle, qui a fait irruption en mai dernier, a interpellé la partie malgache qui n'a pas hésité à le dénoncer « avec fermeté ». Cette initiative française a attiré la foudre des critiques les plus acerbes de la part de la partie malgache. Et, l'ambassadeur français, Christophe Bouchard, a été « convoqué » par le ministre malgache des Affaires étrangères sur le sujet. Les députés, eux, ont manifesté contre le projet du gouvernement d'Emmanuel Macron. Quant à la partie malgache, selon le ministre des Affaires étrangères, la dénonciation a été portée auprès des instances internationales, notamment au niveau des Nations Unies et de l'Union Africaine.

Gestion vigilante. Le gouvernement compte également sur la « solidarité du peuple malgache dans la démarche de revendication », a lancé le ministre des Affaires étrangères. La France, en revanche, n'affiche pas une volonté de céder face aux pressions malgaches. Un rapport d'un groupe d'étude de sénateurs français a recommandé au gouvernement Macron, de « poursuivre une gestion vigilante, intense et intelligente de ces îles extraordinaires qui assurément constituent un patrimoine exceptionnel et essentiel à la gestion de l'évolution climatique et biologique en cours ». « La souveraineté de la France est évidente, mais il convient de l'exercer avec la responsabilité, car c'est d'un bien commun de l'humanité qu'il s'agit », ont soutenu les sénateurs français.