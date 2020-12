Madagascar: Trafic de tortues « Les verdicts du tribunal sont trop cléments », selon l'AVG

La plateforme des organisations de la société civile œuvrant pour la protection de l'environnement, Alliance Voahary Gasy (AVG) suit de près les deux dossiers relatifs au trafic de tortues à Mahajanga et à Fianarantsoa.

Le premier dossier concerne les 27 tortues radiata, interceptées dans le domicile d'un ressortissant étranger le 8 juin dernier à Amborovy, Majunga tandis que le second constitue le transport illégal de 19 tortues radiata dans un camion du BNGRC. Pour la première affaire, les deux inculpés ont été condamnés respectivement à 4 mois de prison ferme et à 1 mois de prison ferme ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts de 4 millions d'Ariary.

Parlant de la seconde affaire, les personnes à bord du camion du BNGRC, dont des fonctionnaires ont été condamnés respectivement à six mois d'emprisonnement ferme et au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 4 millions Ariary. Des jugements qui laissent la plateforme des organisations de la Société Civile perplexe. En effet, « les verdicts du tribunal sont trop cléments », déplore-t-elle.

Circonstances aggravantes. En outre, l'AVG a soulevé que nul n'est censé ignorer la loi puisque la peine minimum qui y est inscrite dans ce genre de délit s'élève à six mois. Elle a même rappelé que « La possession, l'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif, l'exposition au public à des fins commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de tout spécimen appartenant à une espèce protégé inscrite dans la loi CITES sont interdits.

La personne enfreignant cette loi peut écoper de six (6) mois minimum à deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de Ar 10 000 000 à Ar 50 000 000 ou de l'une de ces deux peines seulement. (Art 32) ». Les circonstances aggravantes devraient ainsi s'imposer, d'après ses dires.

Tolérance zéro. D'ailleurs, le Ministre de l'Environnement et du développement durable (MEDD), Vahinala Baomiavotse Raharinirina, a affirmé lors de la rencontre entre le gouvernement et les députés : « Tolérance zéro envers les infractions environnementales : trafic de bois et d'animaux, feux de brousse, défrichement, pollution de l'eau, exploitations illicites ». En tant que société civile, l'AVG condamne toutes sortes d'actions conduisant à la recrudescence de trafics d'animaux, de commerce illégal de la faune et de la flore sauvage ainsi que toute tentative de corruption. « À cause de ces pratiques, nos ressources naturelles subissent des pressions et celles-ci constituent une menace pour la biodiversité de la Grande-île, voire son économie », a-t-elle conclu.