Madagascar: « Bara Lodge » - Un roman à la mesure de la société malgache

revue litteraire

Bara Lodge, une aventure au sud de Madagascar.

Coup d'essai, coup de maître ! Architecte de profession, Tsiresy Rasolondraibe s'est mis à l'écriture. Du confinement est né « Bara Lodge », un roman haut en couleur dans lequel politique, économie, société, culture, sport, faits divers et sillon du passé se mélangent ingénieusement. Le tout sous une fine plume

Premier roman signé par Tsiresy Rasolondraibe, « Bara Lodge » reflète dans ses lignes la société malgache sous toutes ses coutures. Fort de 37 chapitres pour 232 pages, l'œuvre est déclinée en anglais et en français. En autoédition, le livre est déjà disponible sur Amazon tandis que la version librairie sortira mardi.

Haut en couleur. L'histoire tourne autour du couple de Hary Andrean et Sophie Baramiely qui fêteront leurs fiançailles à Madagascar, plus précisément au « Bara Lodge », l'hôtel de luxe de la famille de Sophie situé dans la région Ihosy. De Paris à Ihosy, les périples ne manquent pas. « L'enjeu du voyage, pour le jeune homme très sportif, qui travaille à Paris comme conseiller financier dans l'immobilier, est de retrouver sa terre natale, et de rencontrer la famille de Sophie, qui doit, selon les coutumes locales, accepter cette demande en mariage au terme d'un rituel compliqué. De son côté, dans la capitale malgache, le riche homme d'affaires Jassime Rhoussenealy est enlevé par une organisation spécialisée dans le kidnapping contre rançon. Après maints concours de circonstances, les destins des deux hommes se croisent pour aboutir à une libération de la victime et une collaboration à long terme. »

Epique. Digne d'une docu-fiction, « Bara Lodge » est un roman d'aventure d'un pragmatisme où la réalité et la fiction se rejoignent en amont. Selon l'auteur, « l'idée est de faire connaître Madagascar à travers le livre. Mon objectif est de faire découvrir ou redécouvrir notre pays au lecteur. On y trouve un peu de tout et par ailleurs, chacun pourrait même s'identifier à certains personnages comme la diaspora, ceux qui ont une ascendance malgache, les résidents tout comme les natifs, et même ceux qui habitent dans des endroits reculés de la Grande île. » Le problème intra-racial y est traité sans tabou mais avec une subtilité qui ne choque pas pour autant. A l'exemple du couple de Hary Andrean, d'un père du groupe humain Merina et d'une mère Française. Il porte malgré lui l'étiquette d'étranger ou « vazaha », avec un père exilé politique qui revient dans son pays natal. Sophie Baramiely quant à elle, a un père issu du groupe humain Bara et une mère originaire du centre du pays.

Rare intensité. Le livre parle du décalage entre l'opulence dans lequel vivent certaines couches sociales et l'extrême pauvreté. De même que l'impact néfaste de la corruption dans la vie quotidienne que dans les affaires d'Etat. Loin du roman à l'eau de rose que l'on pourrait s'attendre avec un couple d'amoureux au cœur de l'histoire, le livre est d'une consistance édulcorée dans un style d'écriture détaché. Ceci rend la lecture fluide et décontractée, nonobstant le sérieux des sujets traités. D'une rare intensité, « Bara Lodge » plonge le lecteur dans une montée d'adrénaline que peu de livres peuvent procurer. Un livre à lire sans modération !